Intercâmbio na Coreia do Sul cresce 34% e vira tendência entre brasileiros

Se há alguns anos os Estados Unidos, Canadá e Austrália lideravam a lista dos destinos preferidos por brasileiros em busca de um intercâmbio, agora é a Coreia do Sul que desponta como uma das novidades mais desejadas. Segundo a CI Intercâmbio, o número de brasileiros que escolheram o país asiático como destino para estudar e viver uma imersão cultural cresceu 34% em comparação aos anos anteriores. O motivo? O forte apelo da cultura K - movimento que engloba desde o K-pop até a gastronomia, os dramas televisivos, a moda e a tecnologia sul-coreana.

“A Coreia do Sul nasceu para o mundo como destino nos últimos anos. O K-pop, os K-dramas, a gastronomia e o avanço tecnológico do país despertaram um interesse real por uma vivência mais profunda. Por isso criamos o K-Group, um programa de imersão que une o estudo do idioma com experiências práticas da cultura local”, afirma Celso Garcia, sócio-diretor do Grupo CI.

Para JeeHo Kim, diretor da escola Léxis Korea (parceira da CI em Seul), o interesse dos brasileiros vai além do entretenimento. “Muitos querem aprender o idioma para entender as séries sem legenda ou cantar suas músicas favoritas com mais fluência. O idioma é o ponto de entrada para uma experiência muito mais rica”, afirma.

Feira de Intercâmbio CI Experience (22 de março)

De olho nessa tendência coreana, a CI realiza neste sábado, 22 de março, a Feira de Intercâmbio CI Experience no hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, das 11h às 17h. Com entrada gratuita, o evento reunirá mais de 70 instituições internacionais de países como Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Austrália, Emirados Árabes e trará pela primeira vez ao Brasil um programa exclusivo para adultos com destino à Coreia do Sul (K-Group).

Previsto para outubro de 2025, o K-Group é voltado a adultos com mais de 18 anos. Já os adolescentes poderão embarcar em julho, durante as férias escolares, por meio do Intercâmbio Teen. Em ambos os casos, o pacote inclui visitas a estúdios de gravação de K-dramas, passeios culturais, aulas de gastronomia e interação com a natureza sul-coreana.

A jovem Bruna Góes, de 22 anos, foi uma das brasileiras que já participou de um intercâmbio na Coreia do Sul, e para ela a experiência foi transformadora. “Eu aprendi muito, fui muito bem acolhida na escola e no meio da viagem já estava pedindo tudo em coreano. Foi incrível experimentar comidas novas, conhecer a história da Coreia e aprender o idioma com professores maravilhosos. Quero ir de novo!”, conta a estudante.

A relação entre cultura e carreira também é destacada por Willi Manfre, especialista em educação internacional. Ele visitou a escola sul-coreana no início de 2025 e garante que o país oferece mais do que aprendizado.

“Os estudantes voltam com uma bagagem cultural, emocional e até profissional muito mais ampla. A vivência em um país como a Coreia abre portas para pensar fora da caixa, inclusive em termos de carreira”, diz.

Para o presidente da CI Intercâmbio, o público brasileiro tem se programado mais para estudar fora. “Intercâmbio não é uma viagem de impulso. É um projeto de vida. Mesmo com a desvalorização do real, a educação ainda é prioridade para quem enxerga o mundo como campo de aprendizado e carreira. Vemos muitas famílias se organizando, dividindo custos e buscando formas de viabilizar essa experiência”, afirma.

Salão do Estudante: nos dias 5 e 6 de abril

Além da Feira CI Experience, o mês de abril trará outra grande oportunidade para quem deseja estudar fora. Nos dias 5 e 6 de abril, São Paulo recebe o Salão do Estudante, feira de educação internacional da América Latina, no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca. O evento oferece oportunidades para cursos de idiomas, graduação, pós-graduação e intercâmbio, com a participação de mais de 90 instituições de 12 países como Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, Irlanda, Portugal e Reino Unido.

A edição de 2025 terá como destaque Portugal, com seu vasto grupo de quase 30 universidades, como a Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa e Universidade do Porto.

O evento também contará com a presença de representantes governamentais que darão apoio aos futuros intercambistas. Entre os apoiadores estão o Erasmus (Portugal), o EducationUSA (Estados Unidos), a Campus France (França), a AUSTRADE (Austrália) e o Education in Ireland (Irlanda), que disponibilizarão consultoria sobre vistos, bolsas de estudo e oportunidades em cada um desses países.