Qual é o passaporte mais poderoso do mundo em 2025?

Pela primeira vez, a Irlanda ocupa a posição de liderança no ranking anual do Nomad Passport Index 2025, publicado pela Nomad Capitalist, uma consultoria especializada em questões fiscais e imigração. A pesquisa, que avalia os passaportes globais com base em diversos critérios, coloca o país europeu no topo, superando outras potências internacionais.

Em 2020, a Irlanda já havia se aproximado da liderança, empatando com Luxemburgo e Suécia. Mas, neste ano, o país conseguiu se destacar sozinho, devido à sua reputação internacional positiva, políticas fiscais atraentes para empresas e flexibilidade em questões de cidadania.

O Brasil, por sua vez, aparece em 43º lugar, empatado com a Argentina.

O índice, diferente de outros rankings que se concentram apenas na liberdade de viagem, considera cinco aspectos fundamentais para medir o "valor real" de uma cidadania:

Viagens sem visto — 50% da pontuação total

Sistema tributário — 20%

Percepção internacional — 10%

Possibilidade de manter dupla cidadania — 10%

Liberdade individual (incluindo liberdade de imprensa e obrigatoriedade de serviço militar, entre outros) — 10%

Os critérios foram elaborados para ajudar quem está pensando em adquirir um novo passaporte a avaliar de forma mais completa os benefícios que ele oferece, indo além da facilidade de viajar e considerando outros fatores como qualidade de vida e flexibilidade em termos de cidadania.

A edição de 2025 do Nomad Passport Index classifica 199 países e territórios, utilizando uma ampla base de dados de 20 fontes, incluindo autoridades fiscais e indicadores como o World Happiness Report e o Human Development Index da Organização das Nações Unidas (ONU), que ajudam a medir como a cidadania é percebida globalmente.

Cada país recebe uma pontuação entre 10 e 50 pontos, sendo que o critério de viagens sem visto tem o maior peso na avaliação, levando em conta o número de países que seus cidadãos podem acessar sem precisar de visto.

Confira a lista dos passaportes mais poderosos em 2025: