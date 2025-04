Ondas de 12 metros na Antártida chocam passageiros; veja vídeo

Passageiros de um cruzeiro da Quark Expeditions viveram uma experiência inesperada quando ondas de até 12 metros atingiram o Ocean Explorer, navio que navegava pela Passagem de Drake, entre a Antártida e o sul da América do Sul.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram passageiros tentando se equilibrar enquanto o navio balançava violentamente, com alguns caindo e outros se divertindo com a situação inusitada.

A Passagem de Drake é famosa por seu clima severo e por ser uma das áreas mais perigosas do oceano, onde a convergência dos oceanos Atlântico, Pacífico e Antártico cria ondas gigantescas e turbulentas. A Quark Expeditions alerta frequentemente para as condições desafiadoras dessa região.

Apesar do susto, a influenciadora de viagens Lesley Anne Murphy, que estava a bordo, tranquilizou seus seguidores ao afirmar que a situação foi completamente segura. “Fomos instruídos a ficar em nossas cabines durante uma boa parte do dia, mas no geral, foi uma experiência positiva”, comentou Murphy, destacando que muitos passageiros aproveitaram o momento como uma oportunidade de aventura única.

A empresa responsável pela expedição ressaltou que a segurança dos passageiros foi garantida, mesmo em meio a uma experiência tão intensa, e reforçou a ideia de que as viagens pela Passagem de Drake são, por sua natureza, imprevisíveis e desafiadoras.