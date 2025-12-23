Mares, rios, lagos: as diferentes formas de água e bacias hidrográficas compõe a superfície da Terra. Embora alguns tenham diminuído ao longo dos séculos por conta das mudanças no planeta e influência humana, diversos rios seguem por milhares quilômetros com seu curso.

Atualmente, o mundo possui 91 grandes rios. Para ser considerado um grande rio, é necessário possuir mais de 1 mil quilômetros de extensão.

A informação é de um estudo feito pela World Wide Fund for Nature (WWF) em parceria com a Universidade McGill, do Canadá, e outras instituições de pesquisa, os grandes rios foram mapeados pelo mundo.

O mapeamento também identificou que apenas um terço (37%) dos rios no mundo podem ser considerados de “curso livre” — ou seja, que não tiveram sua conectividade afetada por barreiras ou hidrelétricas, por exemplo.

Confira, abaixo, os cinco maiores rios do mundo com base no mapeamento publicado na revista Nature em 2019 e segundo a Enciclopédia Britannica.

Os 5 maiores rios do mundo:

5. Yenisei

Segundo a Enciclopédia Britannica, o Rio Yenisei é o quinto mais longo do mundo, pois se junta no sistema Yenisei-Angara-Selenga, chegando a 5.540 km de extensão.

4. Mississippi-Missouri

A conjunção dos rios Mississippi e Missouri formam um rio com extensão de 5,971 km, se consolidando como o quarto rio mais longo do mundo.

3. Yangtze

Apesar de ser considerado um rio “não livre”, o Yangtze percorre 6.300 km na China.

As nascentes do rio começam nas geleiras na província de Qinghai e deságua no mar próximo a Xangai.

2. Nilo

Segundo o livro dos recordes Guinness, o rio Nilo é o mais longo do mundo, com 6.695 km.

No entanto, segundo um estudo publicado na National Geographic US em 2007, o Nilo foi considerado o mais longo por não saber “onde começa” e “onde termina”.

Estudos mais atualizados ainda contestam o número do Guinness.

Segundo o mapeamento feito por satélite pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Nilo, na verdade, atinge 6.852,15 quilômetros. Com isso, o Amazonas seria o rio mais extenso do mundo.

1. Amazonas

O rio Amazonas é considerado o rio com maior extensão do mundo segundo o mapeamento feito com imagens via satélite.

Os pesquisadores do Inpe utilizaram imagens via satélite para medir o Amazonas e, após identificar uma nascente no Peru, foi possível traçar o comprimento de 6.992,06 km.

Dessa forma, o Amazonas pode ser considerado o rio mais extenso do mundo, já que o próprio Inpe identificou que o Nilo possui 6.852,12 km.