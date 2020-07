Putin ironiza bandeira arco-íris na embaixada americana

O presidente russo, Vladimir Putin, ironizou a embaixada dos Estados Unidos em Moscou nesta sexta-feira, que pendurou uma bandeira do arco-íris, símbolo da luta gay, em sua fachada no final de junho.

Durante uma videoconferência, respondendo a uma deputada que lhe indicou que a embaixada havia pendurado a bandeira durante o “Mês do Orgulho”, Vladimir Putin perguntou com um sorriso: “Quem trabalha neste prédio?” “Vamos deixá-los comemorar. Isso diz algo sobre as pessoas que trabalham lá”, continuou ele, de acordo com a mídia local. ]

O presidente russo assinou nesta sexta-feira as emendas constitucionais aprovadas pelos russos durante um referendo, incluindo a instituição do casamento como a união entre um homem e uma mulher, que na verdade proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Vladimir Putin garantiu que seu país não discrimina ninguém com base em sua orientação sexual e que a lei de 2013, que proibe a “propaganda” homossexual entre menores, se limitava a impedir que essas relações “fossem impostas” a crianças.

No país, paradas e manifestações pró diversidade sexual são proíbidas.