Eleições nos EUA: que horas termina a votação e começam os resultados?

RESUMO ＋ As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos ocorrem nesta terça-feira, 3 de novembro. A votação começa a terminar às 20h, pelo horário de Brasília, em partes de Kentucky e Indiana. Os primeiros resultados preliminares podem ser divulgados após o fechamento das urnas, mas não existe um horário nacional de apuração. A contagem e a certificação dos votos seguem regras próprias em cada estado.

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, conhecidas como midterms, ocorrem nesta terça-feira, 3 de novembro, com horários diferentes de encerramento da votação em cada estado. As primeiras urnas fecham às 20h, pelo horário de Brasília, em partes de Kentucky e Indiana.

Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos não adotam um horário nacional unificado para encerrar a votação. Cada estado estabelece suas próprias regras e horários, o que faz com que os resultados sejam divulgados gradualmente ao longo da noite.

Segundo a Comissão de Assistência Eleitoral dos Estados Unidos (EAC), os primeiros resultados são publicados após o fechamento dos locais de votação. Os números divulgados na noite eleitoral são preliminares e podem mudar à medida que novos votos são contabilizados.

Que horas termina a votação nos Estados Unidos?

O encerramento da votação começa às 20h desta terça-feira, no horário de Brasília, quando fecham os primeiros locais de votação em Kentucky e Indiana. Nos dois estados, as urnas funcionam até as 18h locais, conforme informações das autoridades eleitorais.

Em outros estados, a votação continua por mais algumas horas. Confira os horários oficiais de encerramento, de acordo com o horário de Brasília:

20h de terça-feira, 3: primeiras urnas fecham em Kentucky e Indiana, nas áreas que seguem o horário do leste dos Estados Unidos.

21h de terça-feira, 3: termina a votação nas áreas da Flórida que seguem o horário do leste e nas regiões de Kentucky e Indiana que seguem o horário central.

22h de terça-feira, 3: termina a votação em Nova Jersey, no Texas (regiões do horário central) e no oeste da Flórida, que segue o horário central.

23h de terça-feira, 3: fecham as urnas em Nova York e na região de El Paso, no Texas.

1h de quarta-feira, 4: termina a votação na Califórnia.

2h de quarta-feira, 4: termina a votação no Havaí e na maior parte do Alasca.

Os horários podem variar dentro de estados que possuem mais de um fuso horário. Eleitores que já estiverem na fila no momento do fechamento também podem ter direito a concluir a votação, conforme as regras locais.

Que horas começa a apuração das eleições americanas?

Os primeiros resultados preliminares podem começar a ser divulgados após as 20h de Brasília, quando os primeiros locais de votação encerram suas atividades. Isso não significa, porém, que os números estarão disponíveis imediatamente.

De acordo com a EAC, os órgãos eleitorais locais transmitem os resultados preliminares às autoridades estaduais depois do fechamento das urnas. Os estados, então, publicam os dados em seus sites oficiais.

Na Flórida, por exemplo, a divulgação estadual está prevista para as 22h de Brasília, embora os locais de votação fechem às 19h em seus respectivos fusos. A diferença ocorre porque o estado possui duas zonas de horário.

Na Califórnia, os primeiros resultados estão previstos para a 1h de quarta-feira, 4, pelo horário de Brasília, equivalente às 20h locais. As atualizações continuarão durante a madrugada.

Já no Alasca, o calendário eleitoral estabelece que os resultados serão publicados depois das 21h locais, o equivalente a depois das 3h de quarta-feira em Brasília, na maior parte do estado.

Quando sai o resultado final das eleições dos EUA?

Não há uma data única para a divulgação dos resultados definitivos das eleições americanas. Cada estado possui prazos próprios para concluir a contagem, revisar os votos e certificar os resultados.

A Comissão de Assistência Eleitoral explica que os resultados divulgados na noite da eleição não são oficiais, mesmo quando todos os locais de votação aparecem como contabilizados.

Isso ocorre porque ainda podem existir votos enviados pelo correio, cédulas provisórias e votos de militares ou cidadãos americanos residentes no exterior que precisam ser processados.

Depois da contagem, as autoridades realizam a conferência dos registros eleitorais e, conforme as regras estaduais, auditorias e eventuais recontagens.

Na Califórnia, por exemplo, o calendário oficial prevê a certificação estadual dos resultados até 11 de dezembro de 2026. Em outros estados, os prazos são diferentes.

O que está em disputa nas eleições de meio de mandato?

As eleições de meio de mandato ocorrem a cada dois anos, no intervalo entre as eleições presidenciais. Em 2026, os americanos escolhem representantes para o Congresso, além de autoridades estaduais e locais.

Segundo o portal oficial do governo americano, todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes são disputadas a cada dois anos. No Senado, onde os mandatos duram seis anos, aproximadamente um terço das cadeiras é renovado em cada eleição.

O resultado determinará qual partido terá maioria em cada uma das duas casas do Congresso pelos próximos dois anos.