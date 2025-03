Província canadense de Ontário encarece em 25% a eletricidade vendida aos EUA

A província canadense de Ontário tornou a eletricidade que fornece aos Estados Unidos 25% mais cara a partir desta segunda-feira, em retaliação às tarifas impostas ao Canadá pelo governo do presidente Donald Trump.

O chefe do governo de Ontário, Doug Ford, disse nesta segunda-feira que foi forçado a adotar a medida, que afeta 1,5 milhão de residências nos estados de Nova York, Michigan e Minnesota, devido às políticas de Trump.

"Eu não queria fazer isso", disse em entrevista coletiva na qual culpou Trump pela situação ao declarar uma guerra comercial contra o Canadá.

A medida permitirá que Ontário arrecade um adicional de 300 mil a 400 mil dólares canadenses (US$ 207 mil a US$ 277 mil) por dia, e Ford explicou que pode aumentar ainda mais o preço se Trump aumentar as tarifas contra o Canadá.

A província usará o dinheiro extra arrecadado para apoiar os trabalhadores e as empresas afetadas pelas tarifas dos EUA.

Medidas adicionais e ameaças de corte de fornecimento

Ontário, a província mais populosa do país e o centro do setor manufatureiro (abriga todas as fábricas de montagem de automóveis do Canadá), adotou uma série de medidas retaliatórias contra os produtos americanos, independentemente daquelas decididas pelo governo federal.

O governo da província retirou os produtos dos EUA de todos os seus pontos de venda de bebidas alcoólicas, o que significará sérias perdas para os produtores de estados como o Kentucky, e cancelou um contrato de 100 milhões de dólares canadenses com a Starlink, empresa de telecomunicações de propriedade de Elon Musk.

Ford chegou ao ponto de ameaçar parar de fornecer eletricidade aos Estados Unidos se a guerra comercial piorar e pediu a outras províncias do país, que no total fornecem até 60% do petróleo que os EUA compram do exterior, que façam o mesmo.

"Não hesitarei em cortar a eletricidade deles", declarou o político nesta segunda-feira.

Tarifas de Trump e resposta do Canadá

Após meses de ameaças, Trump implementou, em 4 de março, tarifas de 25%, com algumas exceções, sobre o comércio com o Canadá. O governo canadense respondeu com taxas do mesmo valor sobre produtos americanos avaliados em cerca de 30 bilhões de dólares canadenses.