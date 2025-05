Projeções apontam vitória do Partido Trabalhista na Austrália

Sydney, 3 mai (EFE).- O Partido Trabalhista, do atual primeiro-ministro, Anthony Albanese, deve vencer as eleições gerais deste sábado na Austrália, segundo projeções da imprensa local, com pouco mais de 20% dos votos apurados.

Com 27% dos votos apurados, o Partido Trabalhista garantiu até agora 32 assentos, enquanto a coalizão conservadora Liberal-Nacional garantiu 15. A imprensa australiana já dá como vencedor o partido de Albanese.

As eleições de hoje definirão os 150 membros da Câmara dos Deputados, e o partido que obtiver 76 cadeiras poderá formar o governo sem depender de alianças com outras legendas.

Albanese, premiê desde a vitória do Partido Trabalhista nas eleições de maio de 2022, deve garantir mais um mandato de três anos com um discurso repleto de compromissos e progresso social.

As últimas pesquisas deram ao Partido Trabalhista uma ligeira vantagem sobre a coalizão conservadora, que já registrou a perda de cadeiras que analistas consideram essenciais.

O líder da coalizão Liberal-Nacional, o veterano político Peter Dutton, teria perdido sua cadeira no distrito eleitoral de Dickson, em Queensland, que ocupava desde 2001.

Quando sai o resultado final da eleição na Austrália

Os últimos colégios eleitorais fecharam às 18h (hora local) na costa oeste, duas horas depois das primeiras seções eleitorais no leste do país, que tem três fusos horários diferentes devido à vasta extensão do continente insular.

Os resultados finais devem ser anunciados ainda hoje.

De acordo com a comissão eleitoral, dos 18 milhões de eleitores registrados, 6,7 milhões concluíram a votação nas seções eleitorais abertas de 22 de abril até sexta, enquanto 1,6 milhão optaram pelo voto postal.