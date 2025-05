Produção industrial dos EUA se mantém estável em abril

A produção industrial dos Estados Unidos ficou estável em abril, segundo dados divulgados pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) nesta quinta-feira, 15. O índice não registrou variação em relação a março, abaixo da expectativa do mercado, que projetava alta de 0,3%.

Na comparação anual, o indicador mantém trajetória positiva, com aumento de 1,3%. O desempenho refletiu movimentos distintos entre setores: enquanto o segmento de serviços de distribuição cresceu 3,3% no mês, os setores industrial e de mineração registraram quedas de 0,4% e 0,3%, respectivamente.

A desaceleração industrial ocorre após a implementação de tarifas alfandegárias “recíprocas” pelo governo do presidente Donald Trump, que aumentaram a tensão comercial entre Washington e Pequim. A produção de bens duráveis, em especial, recuou 1,3% no mês, com destaque negativo para os setores automotivo e siderúrgico, fortemente impactados pelas tarifas de 25% sobre veículos, peças, aço e alumínio.

Setores como construção e materiais de escritório também apresentaram retração, com quedas de 1% e 0,3%, respectivamente. A estabilidade geral da produção industrial contrasta com a expectativa de recuperação, sinalizando desafios para a indústria americana diante do cenário comercial.

pressões comerciais e setor industrial

O comportamento do índice industrial em abril evidencia os efeitos das medidas tarifárias recentes e das incertezas nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. O impacto setorial desigual indica que alguns segmentos enfrentam maior pressão, especialmente aqueles submetidos a barreiras tarifárias específicas.

A manutenção da produção industrial em patamar estável pode influenciar as decisões do Fed e as políticas econômicas para o segundo semestre de 2025.