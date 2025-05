Trump diz que Fed deve reduzir os juros como Europa e China já fizeram

O presidente Donald Trump citou um relatório de inflação mais fraco do que o esperado para, mais uma vez, pressionar o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, a reduzir as taxas de juros.

“Sem inflação, e os preços da gasolina, energia, mantimentos e praticamente tudo o mais estão CAINDO!!!”, escreveu Trump em uma postagem nas redes sociais. “O FED precisa baixar a TAXA, como Europa e China já fizeram. O que há de errado com o Powell Sempre Atrasado?”

Trump acrescentou que a estratégia do Fed “não é justa com os Estados Unidos, que estão prontos para florescer.”

“Deixem tudo acontecer, será algo lindo!”, continuou ele.

O mais recente apelo do presidente por taxas mais baixas veio após um relatório divulgado nesta terça-feira mostrar que o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em abril, abaixo das estimativas pelo terceiro mês consecutivo.

Os preços dos bens mais suscetíveis aos efeitos das tarifas, em geral, subiram menos do que os economistas temiam, enquanto a fraqueza em categorias de serviços como passagens aéreas, hotéis e lazer — um possível sinal de demanda mais fraca por itens não essenciais — também contribuiu para os números mais baixos.

Os analistas, em geral, esperam que os aumentos de preços impulsionados pelas tarifas se tornem mais evidentes nos próximos meses, o que deve manter o banco central hesitante em cortar os juros. Investidores atualmente apostam que o Fed manterá as taxas inalteradas nas próximas duas reuniões de política monetária, em junho e julho, antes de realizar cortes em setembro e dezembro, segundo os mercados futuros.

Trump está minimizando os temores de aumentos de preços e escassez provocados por sua política tarifária. A administração impôs uma tarifa global de 10% a quase todos os países, além de aplicar ou ameaçar com tarifas específicas em setores-chave — medidas que abalaram os mercados e geraram preocupações com custos mais altos para os consumidores americanos e uma desaceleração econômica.

Os dados de abril estão longe de serem conclusivos. Muitos dos produtos importados que estavam nas prateleiras dos EUA no mês passado chegaram ao país antes da entrada em vigor das novas tarifas. Algumas empresas também estão absorvendo os custos adicionais por conta própria, tentando evitar uma queda na demanda num momento em que os consumidores já estão preocupados com a economia.