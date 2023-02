Principal assessor econômico de Biden entrega o cargo

Brian Deese, principal assessor econômico da Casa Branca que ajudou a desenvolver planos de estímulo e a administrar as consequências econômicas da pandemia da covid-19, deixará o cargo – anunciou o presidente Joe Biden nesta quinta-feira, 2.

“Brian tem uma capacidade única de transformar desafios políticos complexos em ações concretas que melhoram a vida dos americanos”, elogiou Biden, em um comunicado.

"Contribuiu para transformar minha visão econômica em realidade e administrou a transição da nossa histórica recuperação econômica para um crescimento constante e estável", acrescentou.

Entre as principais reformas econômicas realizadas por Deese, estão o gigantesco programa de infraestrutura conhecido como "Lei de Infraestrutura Bipartidária"; a "Lei de Redução da Inflação", um faraônico plano de investimento em energia verde; ou ainda, a "Lei de Chips e Ciência", que prevê quase US$ 53 bilhões para a produção e a pesquisa no setor de microchips.

Brian Deese, de 44 anos, deixa o cargo na metade do mandato de Biden. Ainda não foi divulgado quem irá substituí-lo.