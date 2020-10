Presidente polonês Andrzej Duda é diagnosticado com covid-19

O governo da Polônia anunciou neste sábado que o presidente do país, Andrzej Duda, foi diagnosticado com covid-19. No Twitter, o porta-voz Blazej Spychalski disse que o chefe de Estado passa bem e está em isolamento.

Duda participou de eventos oficiais do governo na última sexta-feira, visitando o Estádio Nacional de Varsóvia, que foi transformado em hospital de campanha, e também homenageou a tenista Iga Swiatek, que ganhou o título feminino no Torneio de Roland Garros no início do mês.

O diagnóstico vem em um momento onde a pandemia começa a sair de controle no país do Leste Europeu. Hoje, o governo iniciou medidas mais severas de isolamento social e as autoridades sanitárias anunciaram 13.628 novos casos da doença nas últimas 24 horas, com 179 mortes, recorde de óbitos em um dia desde o início da contagem.

O cargo de presidente na Polônia é cerimonial, com o dignitário representando o país no exterior e sancionando leis aprovadas no parlamento. O dia a dia no governo polonês é comandado pelo primeiro-ministro Mateusz Morawiecki.