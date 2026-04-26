8 franquias baratas para trabalhar sem funcionários a partir de R$ 9.990

Com o avanço do empreendedorismo no Brasil, impulsionado tanto pela busca por renda extra quanto por maior autonomia profissional, o setor de franquias segue em ritmo acelerado. Dentro desse universo, as microfranquias ganham protagonismo ao combinar baixo investimento inicial, operação enxuta e modelos cada vez mais flexíveis, muitos deles sem necessidade de funcionários.

Esse formato tem atraído especialmente quem deseja começar pequeno, testar um novo caminho profissional ou até empreender em casal, dividindo responsabilidades e custos. Além disso, a digitalização ampliou as possibilidades de negócios que podem ser operados de forma remota ou híbrida.

Os números reforçam o apetite do brasileiro por esse modelo. O setor de franquias encerrou 2025 com faturamento recorde de R$ 301,7 bilhões, crescimento nominal de 10,5% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O desempenho consolida o franchising como uma das principais portas de entrada para novos empreendedores no país.

Nesse cenário, ganham destaque as franquias que podem ser tocadas por duas pessoas, com operação simplificada e maior flexibilidade de rotina.

A seguir, reunimos uma lista de franquias ideais para quem quer empreender em dupla e aproveitar as vantagens de um negócio próprio com mais liberdade:

Capipoint Coffee Business

A Capipoint Coffee Business é a primeira rede de franquias de cafés de autosserviço do Brasil e aposta no modelo “self service” no país. A operação funciona por meio de máquinas instaladas em locais de grande circulação, como estações, hospitais e centros corporativos. O formato não exige equipe e permite uma gestão simplificada e dedicação de poucas horas por semana por parte do franqueado. A rede também disponibiliza uma plataforma de monitoramento em tempo real, com dados de consumo e reposição de insumos.

Investimento inicial: R$ 75 mil.

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo médio de retorno: 10 a 18 meses

Wotë

A Wotë é a primeira e única franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal no Brasil. A rede atua na intermediação e comercialização de produtos à base de cannabis, com foco em condições como depressão e ansiedade e, também, em aplicações relacionadas ao mal de Alzheimer, autismo, controle de peso e epilepsia , entre outras, sempre conforme prescrição e regulamentação vigentes. Na prática, o franqueado atua no desenvolvimento de relacionamento com clientes e na formação de parcerias com profissionais de saúde, prescritores, associações e instituições do setor, ampliando a presença comercial da marca no mercado brasileiro.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 20 mil

Prazo médio de retorno: 15 meses

Prospecta Obras

Com modelo home based, a Prospecta Obras realiza a conexão entre indústrias e fornecedores da construção civil com obras em andamento ou previstas, por meio de inteligência artificial, análise de dados, estratégias comerciais e informações qualificadas de mercado. Na prática, o investidor deve construir relacionamento com empresas do setor e acompanhar essa relação, enquanto a Prospecta Obras realiza todo o mapeamento das obras, levanta informações sobre cada projeto, alimenta a plataforma com dados qualificados e transforma essas informações em oportunidades comerciais para os seus clientes. Mais do que um catálogo de clientes, a rede entrega inteligência estruturada e contatos estratégicos que aceleram o processo de vendas no setor.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 16 mil a R$ 28 mil

Prazo médio de retorno: 6 meses

Poltrona 1

Com quase 40 anos de existência, a Poltrona 1 foi a primeira franquia de turismo do Brasil. Com modelos em formato home based, a rede trabalha com pacotes de turismo, que vão desde cruzeiros até pacotes criativos, como a Rota da Cerveja, a Rota do Viking, o Roteiro do Vinho, entre outros. O franqueado realiza a venda dos pacotes por meio de um site. Não é necessário que o franqueado seja do setor de turismo, mas que tenha pro atividade e excelentes habilidades para vendas.

Investimento inicial: a partir de R$ 36 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo médio de retorno: 12 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia home based que oferece um modelo inovador de publicidade através de saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O modelo de negócio conecta anunciantes locais com consumidores, gerando milhares de visualizações, enquanto os franqueados trabalham remotamente com baixo investimento inicial. O grande diferencial da franquia é o suporte personalizado, que acompanha intensivamente os novos empreendedores nos primeiros 60 dias de operação, garantindo rentabilidade desde o início.

Investimento inicial: R$ 9.990

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Publicarga

A Publicarga é uma franquia de mídia que utiliza totens de carregamento de celulares com espaços publicitários. A operação é feita de casa, com suporte contínuo da franqueadora. Ideal para empreendedores iniciantes, a rede oferece deste os totens até os treinamentos dos franqueados. Na prática, o franqueado realiza a venda de espaços publicitários nos totens.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: entre 6 a 9 meses

Peggô Market

Fundada em 2021, a Peggô Market conta, atualmente, com 360 franquias em operação em 18 estados. Com investimento inicial a partir de R$ 65 mil, a microfranquia da rede oferece um faturamento médio mensal de R$ 25 mil com previsão de retorno entre 8 e 12 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil (taxa única de franquia de R$ 50 mil, e R$ 14.999 de estrutura, em média)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os lojistas da região, restaurantes, farmácias, pet shops, supermercados e outros. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação é de 4 a 6 meses. Vale destacar que há necessidade de presença local na cidade por parte do franqueado.

Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil

Faturamento mensal: em média R$ 56 mil

Prazo de retorno: em média 18 meses

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