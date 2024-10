Presidente Lula não vai à COP29 no Azerbaijão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comparecerá à 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), que acontece entre 11 e 22 novembro em Baku, no Azerbaijão. O país deve ser representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo federal.

Os rumores de que o presidente não iria ao evento cresceram após ele não comparecer à Conferência de Biodiversidade das Nações Unidas (COP16) em Cali na Colômbia, que começou 21 de outubro e termina em 1º de novembro.

Lula era aguardado no evento para participar de discussões de alto nível juntamente a outros 10 chefes de Estado. Na sexta-feira, 25, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou a pouca presença de governantes estrangeiros no evento e citou nominalmente o presidente brasileiro, que é um de seus maiores aliados na região.

"Vocês falam de mudanças climáticas e, sem dúvidas, é uma questão sobre a qual devemos discutir. O New York Times afirma que a COP16 é a mais importante da história em termos de biodiversidade. O povo se reuniu, mas não os governantes, e nem mesmo Lula me acompanhou", disse Petro durante uma conferência de ministros do Trabalho da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Bogotá.

Indicação do presidente da COP30

Havia grande expectativa de que Lula anunciasse, durante a COP29, o presidente da COP30, que acontecerá em 2025 em Belém, no Pará. A indicação está atrasada, o que causa apreensão entre delegados dos países e de organizações sociais.

Hoje, aposta-se que o embaixador André do Lago, chefe da delegação brasileira na COP16 e na COP29, seja o indicado para ocupar essa posição. O nome da secretária de Mudança do Clima do Ministério de Meio de Ambiente (MMA), Ana Toni, também circula reservadamente.

Saúde de Lula

Na sexta-feira, 25, o presidente Lula realizou exames médicos e, de acordo com o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, seu quadro é estável. Segundo o boletim, Lula está apto a exercer sua "rotina de trabalho em Brasília". O uso da expressão "em Brasília" foi interpretado como um sinal de que a equipe médica não recomenda viagens ao mandatário.

Presidente levou pontos na cabeça após acidente doméstico (Agência Brasil)

Uma nova avaliação está programada para ocorrer em cinco dias.

Lula caiu no sábado passado, 19, e machucou a parte de trás da cabeça. Lula estava apenas com a primeira-dama Janja da Silva quando teve a queda. Segundo relatos, ele estava sentado em um banco, escorregou, caiu e bateu a cabeça. Precisou levar cinco pontos.

Por recomendação médica após uma reavaliação feita no domingo, 20, o presidente cancelou sua viagem a Rússia para a 16ª Cúpula dos Brics.