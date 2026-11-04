Crise do Ueno bank leva à renúncia do presidente do Banco Central do Paraguai

O presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, renunciou nesta terça-feira, 3, em meio à crise do Ueno bank, instituição financeira que teve suas operações suspensas por problemas de solvência. O episódio afeta milhares de poupadores e ameaça alcançar órgãos públicos, empresas e até o esporte paraguaio.

O Ueno começou a operar como banco em novembro de 2023. Com uma estratégia digital agressiva, que facilitou o acesso de milhares de pessoas aos serviços bancários, a instituição se tornou uma das marcas mais conhecidas do mercado local. Em junho, havia alcançado 2,9 milhões de clientes, segundo dados próprios, em um país com 6,1 milhões de habitantes.

Após meses de cobranças de especialistas e congressistas por informações sobre a situação financeira da instituição, o Banco Central decidiu, por unanimidade, iniciar um procedimento de resolução. Segundo comunicado do órgão, foi constatada uma insuficiência no índice de solvência do banco, que caiu para menos de 50% do mínimo exigido.

Horas depois do anúncio, Carvallo comunicou que havia colocado o cargo à disposição. O economista, que assumiu a presidência do Banco Central em 2023, havia comandado anteriormente a Financiera Ueno, como era conhecida a instituição antes de se tornar banco. Ele enviou uma carta ao Senado confirmando sua renúncia.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, também pediu a saída de Carvallo. Em sua primeira manifestação sobre o episódio, classificou o caso como particular. Peña ainda cancelou sua participação na XXX Cúpula Ibero-Americana, realizada na Espanha, para acompanhar diretamente os assuntos prioritários do país.

Liana Caballero, integrante da diretoria do Banco Central, assumiu interinamente o comando da instituição.

Ueno bank suspende serviços e prevê restituição de depósitos

A intervenção determinou o fechamento do Ueno bank. Com isso, o aplicativo, os cartões e os demais serviços da instituição deixaram de funcionar.

Segundo Caballero, a legislação estabelece um prazo máximo de 15 dias para a restituição dos recursos aos clientes. O procedimento prevê a nomeação de interventores da Superintendência de Bancos e a ativação do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD).

O mecanismo cobre até 75 salários mínimos, o equivalente a aproximadamente 228,3 milhões de guaranis (cerca de US$ 38 mil) por pessoa física ou jurídica.

O Banco Central também anunciou que fará, em breve, um primeiro pagamento de até 10 milhões de guaranis (aproximadamente US$ 1,6 mil) aos depositantes.

Entre os pontos de maior preocupação estão as contas de cerca de 32 mil aposentados e os US$ 355 milhões investidos pelo Instituto de Previdência Social (IPS) no banco.

A Administração Nacional de Energia Elétrica (Ande) também mantém recursos na instituição. São cerca de US$ 46 milhões provenientes de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de Taiwan, além de outros 36 bilhões de guaranis (aproximadamente US$ 6 milhões) próprios, segundo informações do presidente da entidade, Miguel Báez, ao jornal ABC Color.

Crise afeta aposentados, comércio e futebol paraguaio

A suspensão das operações do Ueno atingiu o cotidiano de aposentados, empreendedores e jogadores de futebol. Uma parcela expressiva dessas pessoas movimentava seus recursos por meio da instituição, segundo informações divulgadas após a intervenção.

A crise também pode alcançar atletas da seleção paraguaia e a etapa do Mundial de Rali da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), organizada pelo país desde 2025.

Em Assunção, clientes foram às agências do banco em busca de dinheiro. Um emigrante cubano identificado como Jesús, de 50 anos, contou à EFE que precisava retirar cerca de 700 mil guaranis, pouco mais de US$ 100, destinados às despesas da semana.

"Não tenho dinheiro vivo, o último que eu tinha coloquei em (combustível) na moto para me locomover", relatou.

Diante das dificuldades enfrentadas pelos correntistas, a Empresa de Serviços Sanitários (Essap) informou que clientes com pagamentos por débito automático ou realizados pelo Ueno não sofrerão cortes no abastecimento por falta de pagamento.

Já a Associação de Importadores e Comerciantes do Paraguai (Asimcopar) alertou para uma possível "semiparalisação" do mercado comercial. Segundo a entidade, duas em cada três operações eletrônicas são realizadas por meio de contas do Ueno.

Congresso reage à crise do banco

No Congresso, senadores da oposição ameaçaram promover um julgamento político para tentar destituir o presidente Santiago Peña e seu vice, Pedro Alliana.

Em uma sessão extraordinária, o Senado aprovou um projeto de lei que estabelece em até 40 salários mínimos o valor que cada depositante poderá receber em um prazo de 24 horas após uma resolução bancária. A Câmara dos Deputados analisará a proposta nesta quarta-feira.

O dia terminou com a confirmação de que Miguel Vásquez, maior acionista e um dos fundadores do Ueno bank, e outros sete diretores se apresentaram voluntariamente à Polícia Nacional e à Justiça.

Com informações da agência EFE