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Presidente do México diz que avalia aliança petrolífera com Brasil proposta por Lula

De acordo com Claudia Sheinbaum, a estatal mexicana Pemex realizará uma reunião em abril com a Petrobras para discutir aspectos técnicos e econômicos da proposta

Petróleo: a estatal mexicana Pemex vai se reunir com a Petrobras no próximo mês para discutir o acordo (Getty Images)

Petróleo: a estatal mexicana Pemex vai se reunir com a Petrobras no próximo mês para discutir o acordo (Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de março de 2026 às 18h58.

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A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira, 24, que o governo avalia uma possível aliança energética com a Petrobras, proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A iniciativa está em análise e envolve cooperação entre estatais do setor de petróleo.

Segundo a líder mexicana, a empresa estatal Pemex, Petróleos Mexicanos, realizará uma reunião em abril com a Petrobras para discutir aspectos técnicos e econômicos da proposta.

“Sim, ele me propôs isso durante nossa conversa por telefone… Lula sugeriu que formássemos uma aliança com a Pemex. Então, ainda não decidimos”, declarou.

O encontro previsto contará com a participação da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de executivos da estatal mexicana e autoridades do setor energético. A reunião deve detalhar possibilidades de cooperação em áreas como exploração e produção.

A proposta está inserida na estratégia do governo mexicano de ampliar a autossuficiência energética, conceito que se refere à capacidade de um país suprir sua própria demanda por energia. O foco principal da parceria está na exploração de petróleo em águas profundas.

“É petróleo, principalmente petróleo em águas profundas”, afirmou Claudia Sheinbaum ao comentar o escopo da possível colaboração. O segmento é considerado estratégico para os dois países, especialmente pela complexidade tecnológica envolvida.

Ampliação das capacidades do México no setor

A presidente mexicana destacou que a experiência da Petrobras nesse tipo de operação pode contribuir para ampliar as capacidades da Pemex. A estatal brasileira atua há décadas em projetos de exploração em alto-mar.

“A presidente da Petrobras (Magda Chambriard) virá em abril para se reunir com o diretor da Pemex e o secretário de Energia; eu também me reunirei com ela para ver exatamente qual é a proposta”, afirmou.

Apesar das negociações em andamento, o governo mexicano ainda não tomou uma decisão formal sobre a aliança. “Vamos ver qual será a proposta; ainda não tomamos nenhuma decisão, mas foi Lula quem a propôs, é verdade”, disse.

A possível cooperação ocorre em paralelo a outras iniciativas bilaterais recentes. As discussões foram intensificadas após a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México, no fim de 2025, com foco em parcerias industriais e energéticas.

Etanol e biomassa entram na agenda bilateral

Além do petróleo, o governo mexicano demonstrou interesse em tecnologias relacionadas a combustíveis alternativos. “Estamos muito interessados no tema do etanol, na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Interessa-nos o fato de o Brasil ter uma longa história no setor.”

Sheinbaum mencionou ainda o interesse em iniciativas de biomassa, fonte de energia renovável obtida a partir de matéria orgânica, incluindo projetos envolvendo o uso de agave.

A agenda inclui a aproximação com centros de pesquisa e empresas estatais para desenvolver novas cadeias produtivas ligadas à transição energética. Nesse contexto, uma eventual parceria entre Pemex e Petrobras pode integrar uma estratégia mais ampla de cooperação regional no setor.

*Com informações da Agência EFE. 

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