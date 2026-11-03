Midterms nos EUA: quando saem os resultados e quem anuncia os vencedores?

RESUMO ＋ As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos acontecem nesta terça-feira, 3, e definirão a composição do Congresso pelos próximos dois anos. Os primeiros resultados das midterms devem sair às 20h, no horário de Brasília, mas disputas apertadas podem levar dias ou semanas. A agência de notícias Associated Press projeta vencedores, enquanto autoridades estaduais fazem a certificação oficial.

As midterms, eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, acontecem nesta terça-feira, 3, e devem definir a composição do Congresso para os próximos dois anos. Embora os primeiros resultados comecem a aparecer ainda durante a noite, a apuração pode levar dias e até semanas, especialmente em disputas apertadas.

Além, disso, diferentemente do Brasil, os resultados eleitorais americanos não são divulgados por uma única autoridade nacional. Cada estado tem suas próprias regras de votação, contagem e certificação, o que faz com que o ritmo de divulgação varie de uma região para outra.

Outra diferença crucial é a modalidade de voto. Enquanto o Brasil possui urnas 100% eletrônicas e padronizadas em todo o país, nos Estados Unidos a grande maioria dos eleitores americanos vota utilizando cédulas físicas de papel que são posteriormente computadas por scanners ópticos.

Quando saem os resultados das midterms?

Os primeiros resultados começam a ser divulgados a partir das 18h, no horário de Washington (20h em Brasília), quando os primeiros locais de votação fecham em partes dos estados de Indiana e Kentucky.

A divulgação avança ao longo da noite conforme os estados encerram a votação e começam a contabilizar os votos. Os horários variam de acordo com a região: na Califórnia, por exemplo, as urnas fecham às 23h de Brasília, enquanto no Havaí o encerramento ocorre às 2h da madrugada de quarta-feira.

Mesmo com a divulgação de resultados parciais durante a noite, não há garantia de que todas as disputas estarão definidas até a manhã seguinte. Estados com maior volume de votos pelo correio, regras específicas para processamento de cédulas e disputas com margens estreitas podem levar mais tempo para concluir a apuração.

Em 2024, por exemplo, a última disputa pela Câmara dos Representantes, dos deputados, só teve seu vencedor projetado em 3 de dezembro, quase um mês depois da eleição.

Quem anuncia os vencedores das eleições americanas?

Nos Estados Unidos, a divulgação dos vencedores não depende exclusivamente das autoridades eleitorais. Agências de notícias e emissoras de televisão fazem projeções próprias a partir dos resultados parciais, indicando quando consideram que uma disputa já está definida.

A principal referência é a Associated Press (AP), agência de notícias que acompanha eleições americanas desde 1848. A organização conta com uma equipe especializada, chamada Decision Team ('Equipe da Decisão', em tradução livre), formada por jornalistas, editores, analistas de dados e pesquisadores responsáveis por avaliar as disputas.

A equipe analisa os resultados por região, o perfil dos votos já contabilizados e a quantidade de cédulas ainda pendentes. A AP só declara um vencedor quando considera que os candidatos que estão atrás não têm mais possibilidade de ultrapassar o líder.

Apesar da prática, a declaração de vitória feita por uma agência de notícias não equivale à certificação oficial da eleição. As projeções são baseadas em resultados preliminares e servem para informar quando uma disputa provavelmente está definida.

A confirmação oficial depende das autoridades eleitorais estaduais e locais, responsáveis por contabilizar os votos, verificar os resultados e certificar a eleição depois da conclusão dos procedimentos previstos em cada jurisdição.