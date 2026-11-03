Por que o resultado das eleições americanas pode demorar dias?

RESUMO ＋ O resultado das midterms nos Estados Unidos pode levar dias ou semanas devido ao modelo descentralizado de apuração, às regras estaduais e à verificação das cédulas. Votos pelo correio, auditorias e disputas apertadas também atrasam as projeções. Nas três eleições anteriores, as agências de notícias levaram pelo menos uma semana para projetar a maioria no Congresso.

O resultado das midterms, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, pode levar dias ou até semanas para ser divulgado em algumas disputas. A demora está relacionada ao modelo descentralizado de votação e apuração, às regras estaduais para contabilização de cédulas e à necessidade de verificar os votos antes da divulgação dos resultados oficiais.

Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não possuem uma autoridade eleitoral nacional responsável por organizar e apurar todas as eleições. Cada estado e jurisdição estabelece procedimentos próprios, incluindo prazos para recebimento de votos pelo correio, processamento de cédulas e certificação dos resultados.

Além disso, nos Estados Unidos a grande maioria dos eleitores vota com cédulas físicas de papel, o que, por si só, gera uma contagem mais demorada.

Voto pelo correio e regras estaduais

Uma das principais razões para a demora é a quantidade de votos enviados pelo correio, que precisam passar por procedimentos específicos antes de serem contabilizados.

Em alguns estados, os funcionários eleitorais podem começar a processar essas cédulas antes do dia da eleição. Em outros, a legislação impede que determinadas etapas sejam realizadas até o encerramento da votação, o que pode atrasar a divulgação dos resultados.

O processamento pode incluir a verificação da assinatura do eleitor, a abertura dos envelopes e a preparação das cédulas para leitura por equipamentos. Além disso, algumas jurisdições aceitam votos enviados até o dia da eleição que chegam posteriormente.

Apuração, auditoria e certificação

Outro fator é que a contagem não termina quando os primeiros números são divulgados. Depois da votação, autoridades eleitorais realizam uma etapa que consiste em reunir, conferir e reconciliar os votos para garantir que todas as cédulas válidas tenham sido contabilizadas.

O procedimento pode incluir a análise de votos provisórios — utilizados quando há dúvidas sobre a elegibilidade de um eleitor —, a correção de inconsistências, a verificação de cédulas danificadas e a conciliação entre o número de eleitores e o total de votos registrados. Em muitos estados, também são realizadas auditorias para verificar a precisão dos equipamentos de votação.

Só depois dessas etapas os resultados são certificados oficialmente. O prazo varia conforme a legislação estadual e pode se estender por dias ou semanas após o pleito.

Disputas apertadas

A demora também depende da margem entre os candidatos. Quando a diferença é pequena, as agências de notícias costumam esperar a contabilização de mais votos antes de projetar um vencedor.

Em determinadas situações, uma margem estreita pode levar a uma recontagem, automática ou solicitada por candidatos, conforme as regras de cada estado.

Nas eleições americanas, portanto, os primeiros números divulgados não necessariamente indicam o resultado final. A liderança pode mudar à medida que diferentes tipos de cédulas e regiões entram na apuração.

Nas três eleições anteriores, a maioria das agências levaram pelo menos uma semana para projetar qual partido teria maioria no Congresso.