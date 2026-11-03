Por que o resultado das eleições americanas pode demorar dias?

Midterms: Depois da votação, autoridades eleitorais realizam diferentes etapas para garantir que todas as cédulas válidas tenham sido contabilizadas (Elijah Nouvelage /AFP)
Colaboradora
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09h39.
O resultado das midterms nos Estados Unidos pode levar dias ou semanas devido ao modelo descentralizado de apuração, às regras estaduais e à verificação das cédulas. Votos pelo correio, auditorias e disputas apertadas também atrasam as projeções. Nas três eleições anteriores, as agências de notícias levaram pelo menos uma semana para projetar a maioria no Congresso.
O resultado das midterms, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, pode levar dias ou até semanas para ser divulgado em algumas disputas. A demora está relacionada ao modelo descentralizado de votação e apuração, às regras estaduais para contabilização de cédulas e à necessidade de verificar os votos antes da divulgação dos resultados oficiais.
Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não possuem uma autoridade eleitoral nacional responsável por organizar e apurar todas as eleições. Cada estado e jurisdição estabelece procedimentos próprios, incluindo prazos para recebimento de votos pelo correio, processamento de cédulas e certificação dos resultados.
Além disso, nos Estados Unidos a grande maioria dos eleitores vota com cédulas físicas de papel, o que, por si só, gera uma contagem mais demorada.
Uma das principais razões para a demora é a quantidade de votos enviados pelo correio, que precisam passar por procedimentos específicos antes de serem contabilizados.
Em alguns estados, os funcionários eleitorais podem começar a processar essas cédulas antes do dia da eleição. Em outros, a legislação impede que determinadas etapas sejam realizadas até o encerramento da votação, o que pode atrasar a divulgação dos resultados.
O processamento pode incluir a verificação da assinatura do eleitor, a abertura dos envelopes e a preparação das cédulas para leitura por equipamentos. Além disso, algumas jurisdições aceitam votos enviados até o dia da eleição que chegam posteriormente.
Outro fator é que a contagem não termina quando os primeiros números são divulgados. Depois da votação, autoridades eleitorais realizam uma etapa que consiste em reunir, conferir e reconciliar os votos para garantir que todas as cédulas válidas tenham sido contabilizadas.
O procedimento pode incluir a análise de votos provisórios — utilizados quando há dúvidas sobre a elegibilidade de um eleitor —, a correção de inconsistências, a verificação de cédulas danificadas e a conciliação entre o número de eleitores e o total de votos registrados. Em muitos estados, também são realizadas auditorias para verificar a precisão dos equipamentos de votação.
Só depois dessas etapas os resultados são certificados oficialmente. O prazo varia conforme a legislação estadual e pode se estender por dias ou semanas após o pleito.
A demora também depende da margem entre os candidatos. Quando a diferença é pequena, as agências de notícias costumam esperar a contabilização de mais votos antes de projetar um vencedor.
Em determinadas situações, uma margem estreita pode levar a uma recontagem, automática ou solicitada por candidatos, conforme as regras de cada estado.
Nas eleições americanas, portanto, os primeiros números divulgados não necessariamente indicam o resultado final. A liderança pode mudar à medida que diferentes tipos de cédulas e regiões entram na apuração.
Nas três eleições anteriores, a maioria das agências levaram pelo menos uma semana para projetar qual partido teria maioria no Congresso.
O resultado das midterms pode demorar porque cada estado e jurisdição possui regras próprias para receber, processar e contabilizar os votos. A verificação das cédulas, as auditorias e a certificação oficial podem se estender por dias ou semanas.
Os votos pelo correio precisam passar por etapas como verificação de assinatura, abertura dos envelopes e preparação das cédulas para leitura. Algumas jurisdições também aceitam votos enviados até o dia da eleição que chegam posteriormente.
O início do processamento depende da legislação de cada estado. Alguns permitem que funcionários eleitorais preparem as cédulas antes da eleição, enquanto outros exigem que determinadas etapas só comecem após o encerramento da votação.
As autoridades eleitorais reúnem, conferem e conciliam os votos para garantir que todas as cédulas válidas tenham sido contabilizadas. O processo pode incluir votos provisórios, cédulas danificadas, correção de inconsistências e auditorias dos equipamentos de votação.
Quando a diferença entre os candidatos é pequena, as agências de notícias esperam a contabilização de mais votos antes de projetar um vencedor. Margens estreitas também podem provocar recontagens automáticas ou solicitadas por candidatos, conforme as regras estaduais.
Não necessariamente. A liderança pode mudar conforme votos de diferentes regiões e tipos de cédula entram na apuração, e o resultado só se torna oficial após a certificação pelas autoridades eleitorais.