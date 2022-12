Presidente do Chile anuncia abertura de embaixada na 'Palestina'

O presidente do Chile, Gabriel Boric, informou na noite de quarta-feira, 22, que abrirá, em seu governo, uma embaixada na "Palestina". O anúncio foi feito durante uma cerimônia de Natal com a comunidade palestina no Chile, a maior fora do mundo árabe.

“Uma das decisões que temos como governo, acho que não tínhamos tornado público, estou me arriscando com isso, é que vamos elevar o caráter da nossa representação oficial na Palestina. Vamos abrir uma embaixada para o nosso governo", disse Boric.

O Chile conta com um Escritório de Representação perante a Autoridade Nacional Palestina na cidade de Ramallah, inaugurado em abril de 1998. A Palestina tem, por sua vez, uma embaixada em Santiago.

Chile e os Territórios Palestinos estabeleceram uma estreita relação desde a migração de palestinos que começou no século XX e que, hoje, ultrapassa 300.000 pessoas. É a maior colônia árabe fora do Oriente Médio e que convive com uma influente comunidade judaica composta por cerca de 30.000 membros.

Em 2011, o Chile reconheceu a "Palestina" como Estado e, posteriormente, apoiou sua entrada na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Os palestinos no Chile fizeram grandes manifestações para protestar contra o bombardeio israelense aos assentamentos palestinos.

"É um povo que existe, que resiste, que tem história", afirmou Boric.

"Não podemos esquecer uma comunidade que sofre com uma ocupação ilegal, uma comunidade que resiste, uma comunidade que vê seus direitos e dignidade violados todos os dias", acrescentou.