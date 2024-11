Biden e Xi realizarão sua terceira reunião bilateral na reunião da APEC em Lima

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá com o presidente chinês, Xi Jinping, em Lima, no Peru, durante a reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Este será o terceiro e último encontro entre os líderes, conforme informaram autoridades norte-americanas.

Concorrência responsável

"É uma oportunidade para atualizar os esforços dos últimos quatro anos para gerir a concorrência responsável e avaliar como ambos os países progrediram em áreas de interesse comum, mesmo em meio a profundas diferenças e intensa concorrência", indicaram as fontes em conversa com a imprensa nesta quarta-feira.