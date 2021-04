Presidente chinês promete neutralizar emissões até 2060

Primeiro chefe de Estado a discursar na cúpula do clima depois do presidente americano Joe Biden, Xi Jinping fez um pronunciamento objetivo, destacando a meta de neutralizar as emissões de carbono até 2060. "Precisamos proteger a natureza como nos protegemos os nossos olhos. Proteger o meio ambiente é proteger a produtividade", disse.

"Temos que focar em ações efetivas e garantir que o sistema internacional da ONU possa funcionar", afirmou. Xi Jinping também aproveitou para alfinetar os países ricos, dizendo que é preciso "reconhecer a contribuição dos países em desenvolvimento" para a proteção ambiental. O líder chinês ressaltou que os países desenvolvidos devem aumentar suas ambições climáticas.