Premiê da Espanha defende 'diálogo e cooperação' com a China

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, pediu nesta segunda-feira, 9, "diálogo e cooperação" com a China, apesar das tensões comerciais entre Pequim e a União Europeia (UE), no primeiro dia de sua visita ao país asiático.

Sánchez se reuniu com o presidente Xi Jinping, informou a agência estatal chinesa Xinhua, sem revelar detalhes do encontro. Antes, ele se encontrou, no Palácio do Povo de Pequim, com o primeiro-ministro Li Qiang, a quem afirmou que a Espanha "quer continuar fortalecendo as relações com a China".

"Queremos construir pontes para defendermos, juntos, uma ordem comercial justa (...) que permita que as nossas economias cresçam e beneficiem as nossas indústrias e cidadãos", escreveu Sánchez na rede social X.

Sánchez visitará Xangai na terça e quarta-feira, onde terá reuniões com autoridades e empresários. Também deve inaugurar uma sede do Instituto Cervantes, centro cultural espanhol. A visita de Sánchez também acontece em um momento de tensões comerciais entre UE e China, depois que a Comissão Europeia iniciou uma série de procedimentos contra Pequim nos últimos meses.

A questão mais espinhosa é a dos veículos elétricos chineses vendidos na União Europeia.

Na abertura do fórum econômico China-Espanha em Pequim, o líder socialista celebrou os "fortes laços" que unem os dois países.

"Mesmo nos temas em que as nossas posições não coincidem plenamente, mantemos uma vontade construtiva de diálogo e cooperação", disse Sánchez em um vídeo publicado em sua conta na rede social X.

"Estamos comprometidos com o desenvolvimento de uma agenda positiva, com a busca de soluções consensuais que beneficiem todas as partes", acrescentou.

Sánchez também se reuniu com o Conselho Consultivo Empresarial Espanha-China, que chamou de "exemplo do compromisso mútuo para fortalecer e aprofundar as relações comerciais e de investimento entre os dois países".

"Nosso objetivo é claro: fomentar uma relação equilibrada, baseada no respeito e na reciprocidade, que beneficie as duas nações", destacou.

1 /7 Narendra Modi: premiê indiano durante comício em Pushkar (Índia, em abril e maio, vencida por Narendra Modi)

2 /7 (MEXICO-ELECTION-VOTE-SHEINBAUM)

3 /7 A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dá uma coletiva de imprensa na sede da CDU, em Berlim, em 10 de junho de 2024, um dia após as eleições para o Parlamento Europeu (Parlamento Europeu, de 6 a 9 de junho)

4 /7 O presidente da França, Emmanuel Macron em transmissão ao vivo (França (eleições legislativas), em 30 de junho e 7 de julho, convocadas por Emmanuel Macron)

5 /7 Sunak (Reino Unido, em 4 de julho, convocadas pelo premiê Rishi Sunak)

6 /7 Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, em seu programa de TV, "Con Maduro+" (Venezuela, em 28 de julho; Nicolás Maduro disputa um novo mandato)

7/7 O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, principais competidores das eleições 2024 (Estados Unidos, em 5 de novembro, terá disputa entre Donald Trump e Joe Biden)

Tensão comercial

A sua chegada à China aconteceu pouco depois do desembarque na Espanha do opositor venezuelano e candidato à presidência Edmundo González Urrutia, que denuncia a reeleição de Nicolás Maduro.

No sábado, Sánchez declarou que a Espanha "nunca dará as costas, nem abandonará, a Edmundo González ou a qualquer venezuelano".

A China mantém fortes vínculos com o governo da Venezuela.

Também coincide com o aumento da tensão entre UE e China. A Comissão Europeia anunciou em 20 de agosto a imposição de tarifas extras por cinco anos sobre os carros elétricos procedentes da China, incluindo os da montadora americana Tesla, que tem uma fábrica em Xangai.

No dia seguinte, a China anunciou a abertura de uma investigação anti-dumping sobre laticínios importados da Europa. Também iniciou um processo similar sobre as importações de carne de porco da UE.

A Espanha é o maior exportador europeu de produtos suínos para a China, com mais de 560 mil toneladas enviadas no ano passado, pelo valor de US$ 1,33 bilhão.