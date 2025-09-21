Portugal reconhece o Estado da Palestina

Portugal anunciou neste domingo (22) o reconhecimento oficial do Estado da Palestina, por meio de declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, na sede da missão portuguesa junto às Nações Unidas.

“Hoje, 22 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina”, afirmou Rangel, destacando que o país se posiciona a favor de uma solução de dois Estados e do avanço das negociações de paz no Oriente Médio.

O anúncio de Portugal acontece no mesmo dia em que outros países, como Reino Unido, Canadá e Austrália formalizaram o reconhecimento da Palestina.

O movimento internacional ocorre em meio a crescente pressão diplomática para que Israel e a Autoridade Palestina retomem as negociações por uma solução de dois Estados, que permita coexistência pacífica e estabilidade na região.

A expectativa é que, nos próximos dias, outros países europeus, incluindo França, anunciem reconhecimentos semelhantes durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Reação de Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo, 21, que “não haverá um Estado palestino”, após o reconhecimento formal da Palestina por parte de Reino Unido, Canadá e Austrália. Em declaração gravada, o premiê disse que anunciará uma resposta à medida após retornar da Assembleia Geral da ONU, que ocorre nesta semana nos Estados Unidos.

“Isso não vai acontecer. Não será estabelecido um Estado palestino a oeste do rio Jordão”, afirmou Netanyahu no vídeo divulgado por seu gabinete. A mensagem foi direcionada especialmente aos países que decidiram reconhecer o Estado palestino em resposta à ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza, onde os ataques já deixaram mais de 65 mil mortos, segundo dados palestinos.