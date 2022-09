Política externa de Biden é mais bem percebida na Europa que nos EUA, diz pesquisa

A política externa do presidente americano, Joe Biden, é mais bem-vista na Europa do que em casa, principalmente por seus esforços contra a invasão russa da Ucrânia - revela uma pesquisa transatlântica divulgada nesta quinta-feira (29).

De acordo com esta sondagem feita em 14 países conduzida pelo US German Marshall Fund, um "think tank" com sede em Washington, o índice de aprovação da política externa de Biden é mais alto na Europa do que nos Estados Unidos em todos os países entrevistados. As exceções ficam com Itália e Turquia.

A Polônia, um dos países que mais apoiam a Ucrânia na UE, é onde sua popularidade é mais alta: 74% dos entrevistados disseram que aprovam total, ou parcialmente, a política externa do presidente Biden, contra 13% que disseram desaprovar.

A taxa de aprovação passa de 60% na Lituânia, na Romênia, em Portugal, na Suécia e na Alemanha. Na França, 49% dos entrevistados disseram aprovar sua política externa, contra 40%, que não.

Nos Estados Unidos, 47% responderam que apoiam a política externa de Biden. De acordo com essa pesquisa, 64% consideram os Estados Unidos o país mais influente do mundo, percentual um pouco acima do ano passado. A União Europeia ocupa o segundo lugar, à frente da China, segundo a pesquisa.

A enquete também destaca a falta de apoio a uma possível intervenção militar americana em Taiwan, caso a China decida invadir a ilha. Apenas 7% dos americanos se manifestaram a favor, e menos ainda, na Europa.

A pesquisa foi realizada entre o final de junho e o início de julho com uma amostra média de 1.500 pessoas em cada um dos países selecionados.

Veja também:

Primeira-ministra britânica defende polêmica redução de impostos

Alemanha gastará até 200 bi de euros para reduzir custos de energia