PIB da China cresce acima do esperado, mas guerra comercial preocupa

O Produto Interno Bruto (PIB) da China subiu 5,4% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, acima da expectativa de analistas que previam um crescimento de 5,1%​. Segundo dados do governo chinês, o desempenho foi impulsionado principalmente pela recuperação no consumo e na produção industrial.

Apesar do crescimento, há temores de que o impulso positivo da economia possa enfraquecer nos próximos meses.

A principal preocupação está na escalada das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos chineses. A guerra comercial entre os dois maiores blocos econômicos do mundo, que já dura anos, ameaça se intensificar com as altas tarifas de Donald Trump, que agora atingem níveis recordes​.

De acordo com os economistas do Nomura, a economia da China enfrenta "duas pressões significativas": os desafios internos, como a desaceleração no setor imobiliário, e os efeitos de longo prazo das tarifas dos EUA, que estão tornando o ambiente de negócios global cada vez mais hostil.

Essas condições colocam uma pressão crescente sobre os líderes chineses, que podem precisar implementar mais medidas de estímulo econômico para garantir que o país continue sua trajetória de crescimento​.

A medida que o governo chinês luta para manter a estabilidade da economia, as exportações continuam sendo um pilar essencial da recuperação, com um superávit comercial de trilhões de dólares ajudando a apoiar a expansão​.

Mas o cenário continua incerto. A retaliação das tarifas pode prejudicar um dos principais motores de crescimento da China, o setor exportador.