Bolsas europeias e asiáticas caem com incertezas comerciais dos EUA e balanços abaixo do esperado

Nesta quarta-feira, 16, os mercados europeus viraram para queda, com o índice Stoxx 600 caindo 0,8% às 5h56, no horário de Brasília, depois de dois dias de valorização. O movimento foi impulsionado pela persistente incerteza relacionada às tarifas comerciais dos Estados Unidos, que continuam a afetar o clima geral de negócios na região.

A ASML, uma das principais empresas do setor de chips, foi uma das grandes responsáveis pela queda, com suas ações registrando uma queda de 4,6%.

O desempenho da empresa ficou abaixo do esperado, especialmente em relação às novas encomendas, além de um alerta sobre os impactos das disputas comerciais com os EUA. Sua concorrente, a ASM International, também sentiu o efeito e viu suas ações desvalorizarem 3,5%.

Do ponto de vista econômico, a inflação no Reino Unido foi de 2,6% em março, um pouco abaixo da estimativa de 2,7% feita por analistas em uma pesquisa da Reuters.

Na Ásia-Pacífico, os índices também registraram queda durante a noite, e os futuros das ações nos Estados Unidos também caíram.

Os investidores aguardam a divulgação de importantes relatórios de vendas no varejo e os próximos resultados financeiros do primeiro trimestre. O foco está nas possíveis implicações da inflação e das políticas de juros sobre a economia global.

Além disso, no pós-mercado, as ações da Nvidia caíram mais de 6% após a empresa anunciar um custo adicional de US$ 5,5 bilhões devido à exportação de suas unidades de processamento gráfico H20 para a China e outros países, o que agrava ainda mais a tensão comercial no setor de tecnologia.