Peru declara 4 distritos em emergência após danos causados ​​por terremoto de 7 graus

O governo do Peru declarou estado de emergência em quatro distritos da região de Arequipa, no sul do país, que foram afetados no último dia 28 de junho por um terremoto de 7 graus de magnitude, que não causou vítimas mortais, mas deixou casas, estradas e outras infraestruturas danificadas.

A medida foi oficializada por meio de decreto publicado no jornal oficial “El Peruano” e abrange os distritos de Acari, Atiquipa, Jaquí e Yauca, na província de Caravalí, em Arequipa.

Estado de emergência

O estado de emergência será mantido por 60 dias para execução das “medidas e ações excepcionais, imediatas e necessárias, de resposta e reabilitação” após o impacto do sismo.

A norma também prevê que o governo regional de Arequipa e os governos locais executarão “as medidas e ações excepcionais imediatas e necessárias, de resposta e reabilitação das áreas afetadas”, em coordenação com o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) e com a participação de ministérios e instituições públicas e privadas.

O Indeci relatou que o território de Arequipa foi afetado por mais de 30 réplicas do terremoto de 7 graus, o último dos quais foi de magnitude 6, registrado na madrugada da última sexta-feira, sem relatos de danos pessoais ou materiais.

Terremotos

A Defesa Civil detalhou que os terremotos tiveram magnitudes que variaram entre 4 e 6,4 graus e profundidade média de 29 quilômetros na costa de Arequipa.

Além disso, ressaltou que o terremoto principal foi o único que gerou alerta de tsunami na costa peruana, que foi posteriormente desativado.

O Peru está localizado em uma região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorre mais de 80% da atividade sísmica mundial.