Terremoto de magnitude 7 atinge a costa do Peru e gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7 graus foi registrado nesta quinta-feira, 27, na costa sul do Peru, no departamento de Arequipa. Até o momento, no entanto, as autoridades não relataram ocorrência de vítimas ou danos, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP). O terremoto, ocorrido a uma profundidade de 25 km, foi sentido por volta das 00h36 no horário local (02h36 em Brasília) e ocorreu no Oceano Pacífico ao longo da costa da província de Caravelí.

O sismo gerou um alerta de tsunami, indicou a Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha nas redes sociais. Também nas redes sociais, diversas pessoas relataram ter sentido os efeitos do abalo, inclusive na capital, Lima.

Segundo o IGP, um novo terremoto de magnitude 4,2 foi registrado pouco depois, com epicentro 49km ao sul do distrito de Lomas, na província de Caravelí, em Arequipa.

“Aqui em Pisco (estado) o tremor foi bastante forte, os vizinhos saíram assustados pensando que era algo parecido com o que aconteceu no passado”, disse um morador da região à RPP Noticias, por telefone.