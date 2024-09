Passagem do tufão Yagi pelo Vietnã provocou mais de 150 mortes

1/11 Um homem pilota sua motocicleta passando por árvores caídas depois que o Super Tufão Yagi atingiu Ha Long, na província de Quang Ninh, em 8 de setembro de 2024. O Super Tufão Yagi arranca milhares de árvores, varre navios e barcos para o mar e arranca telhados de casas no norte do Vietnã, depois de deixar um rastro de destruição no sul da China e nas Filipinas (Um homem pilota sua motocicleta passando por árvores caídas depois que o Super Tufão Yagi atingiu Ha Long, na província de Quang Ninh, em 8 de setembro de 2024. O Super Tufão Yagi arranca milhares de árvores, varre navios e barcos para o mar e arranca telhados de casas no norte do Vietnã, depois de deixar um rastro de destruição no sul da China e nas Filipinas)

2/11 Homens coletam escombros em uma rua inundada após o Super Tufão Yagi atingir Hai Phong, em 8 de setembro de 2024.

3/11 Pessoas inspecionam barcos danificados na praia de Bai Chay após o Super Tufão Yagi atingir Ha Long, na província de Quang Ninh, em 8 de setembro de 2024.

4/11 Um homem está em meio aos destroços na praia de Bai Chay após o Super Tufão Yagi atingir Ha Long, na província de Quang Ninh, em 8 de setembro de 2024.

5/11 Pessoas caminham em meio aos destroços na praia de Bai Chay após o Super Tufão Yagi atingir Ha Long, na província de Quang Ninh, em 8 de setembro de 2024.

6/11 Esta imagem mostra os destroços de salas de espera destruídas usadas para turistas de cruzeiros na costa após o Super Tufão Yagi atingir a baía de Ha Long, na província de Quang Ninh, em 8 de setembro de 2024.

7/11 Vietnamitas enfrentam os fortes ventos provocados pelo supertufão Yagi na cidade de Hai Phong

8/11 Esta imagem aérea mostra prédios danificados e destroços em uma rua após o Super Tufão Yagi atingir Ha Long, na província de Quang Ninh, em 8 de setembro de 2024.

9/11 Pessoas inspecionam destroços na praia de Bai Chay após o Super Tufão Yagi atingir Ha Long, na província de Quang Ninh, em 8 de setembro de 2024.

10/11 Esta foto mostra árvores caídas em uma rua em frente à Catedral de São José após o Super Tufão Yagi atingir Hanói, em 8 de setembro de 2024. O Super Tufão Yagi arranca milhares de árvores, varre navios e barcos para o mar e arranca telhados de casas no norte do Vietnã, após deixar um rastro de destruição no sul da China e nas Filipinas