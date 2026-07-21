Entregador de comida da China ganha principal prêmio literário do país

O entregador de aplicativos chinês Wang Jibing, de 56 anos, conquistou uma das maiores honras da literatura chinesa ao vencer o Prêmio Literário Lu Xun com a coletânea de poemas Low Flight ("Voo Rasante").

A obra reúne textos inspirados nos desafios cotidianos enfrentados por entregadores e simboliza a ascensão de trabalhadores da economia de aplicativos ao cenário literário do país.

O prêmio leva o nome de Lu Xun, considerado o pai da literatura chinesa moderna, e é um dos maiores reconhecimentos aos escritores na China. A premiação coroou uma trajetória improvável para Wang, que passou décadas exercendo trabalhos braçais antes de ganhar notoriedade como poeta.

Nascido na província de Jiangsu, Wang abandonou os estudos ainda adolescente devido às dificuldades financeiras da família, segundo a BBC. A emissora revela que, ao longo da vida, trabalhou na construção civil, recolheu materiais recicláveis, vendeu produtos em barracas de rua e, por volta de 2019, tornou-se entregador de comida por aplicativo. Paralelamente, manteve o hábito de leitura e passou a publicar poemas e ensaios nas redes sociais.

Nasce um poeta

A projeção nacional veio em 2022, quando o poema Man in a Hurry ("Homem com Pressa") viralizou na internet. O texto foi inspirado em uma entrega frustrada em 2019, quando passou horas tentando localizar um cliente que havia informado um endereço incorreto. No ano seguinte, Wang reuniu seus escritos na coletânea Man in a Hurry: Poems of a Food Delivery Rider ("Homem com pressa: poemas de um entregador de comida")

Seu novo livro, Low Flight, publicado em 2024, amplia esse olhar sobre a rotina dos trabalhadores da economia de aplicativos. A obra foi construída a partir de entrevistas e pesquisas realizadas com cerca de 200 entregadores, retratando a pressão por produtividade, a instabilidade do trabalho e as dificuldades enfrentadas pela categoria. Um dos versos resume a proposta do livro: "Quem disse que abrir as asas significa voar alto? Voar baixo também é voar."

Ao comentar a conquista, Wang afirmou à imprensa estatal chinesa que recebeu a notícia com nervosismo e admitiu que a grande exposição pública lhe trouxe pressão psicológica. Apesar do reconhecimento, garantiu que não pretende abandonar a profissão e afirmou que continuará trabalhando como entregador até os 60 anos.

Segundo Wang, o emprego já não é essencial para sua renda, mas faz parte do estilo de vida que deseja manter. Ele afirma apreciar a rotina das entregas, que o mantém ativo fisicamente, e diz que o prêmio não mudará sua forma de viver.

O sucesso de Wang reflete uma tendência crescente na literatura chinesa, que tem dado espaço às experiências de trabalhadores de baixa renda. Em 2023, o ex-entregador Hu Anyan alcançou grande sucesso com o livro de memórias I Deliver Parcels in Beijing ("Entrego pacotes em Pequim") , posteriormente traduzido para o inglês. Anos antes, o ensaio autobiográfico I Am Fan Yusu ("Eu sou Fan Yusu"), escrito por uma trabalhadora migrante, também se tornou um fenômeno nacional ao retratar as dificuldades da vida nas grandes cidades chinesas.

A escolha de Wang também reforça a atualidade da obra de Lu Xun, cujos textos satíricos denunciavam as desigualdades e contradições da sociedade chinesa. Nos últimos anos, personagens criados pelo escritor voltaram a ganhar popularidade entre os jovens, especialmente como símbolos da frustração de uma geração que enfrenta dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, aproximando a literatura clássica das transformações sociais da China contemporânea.