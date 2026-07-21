Time For Fun conclui último passo para sair da B3; ação segue negociada

A Time for Fun (T4F) deu o passo final para fechar o seu capital e deixar o Novo Mercado da B3 após a oferta pública de aquisição de ações (OPA) atingir o número mínimo de adesões, na segunda-feira, 20, para pedir o cancelamento de seu registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fundada em 1983 como uma casa de espetáculos, a T4F foi responsável por grandes eventos no Brasil, como os shows da cantora Taylor Swift e os festivais Lollapalooza e Primavera Sound.

Os papéis da T4F (SHOW3) fecharam o último pregão negociados a R$ 5,96, com queda de 2,13% no ano e de 11,44% nos últimos 12 meses. Desde que abriu capital em 2011, a perda é superior a 90%.

Grupo controlador amplia fatia

A operação foi liderada pelo fundador da companhia, Fernando Luiz Alterio. Foram compradas 1.946.835 ações ordinárias, o equivalente a 58,13% dos papéis que estavam em circulação e a mais de 82% das ações consideradas para a oferta.

Com a liquidação da operação, prevista para 22 de julho, Alterio e os acionistas ligados ao grupo controlador passarão a deter 79,14% do capital da T4F.

O preço pago foi de R$ 6,02 por ação. O valor corresponde ao preço-base de R$ 5,59 definido no laudo de avaliação, corrigido pela Taxa Selic desde o fim de 2025, segundo informações divulgadas no Fato Relevante.

Saída da bolsa depende da CVM

Apesar de finalizar a oferta, a T4F ainda não deixou oficialmente a B3. O fechamento de capital depende da aprovação da CVM para o cancelamento do registro de companhia aberta. Até que isso aconteça, as ações continuam sendo negociadas normalmente.

Depois do cancelamento, quem ainda quiser vender os papéis terá de fazer a operação diretamente com o Banco Bradesco, escriturador das ações, seguindo os procedimentos exigidos pela instituição.

Se, ao fim do prazo para venda das ações, menos de 5% do capital continuar nas mãos de investidores minoritários, a T4F poderá convocar uma assembleia para aprovar o resgate compulsório desses papéis.

Ainda dá para vender as ações

Quem não aderiu ao leilão ainda terá a oportunidade de vender os papéis até 20 de agosto. Nesse período, chamado de "put", o controlador continua obrigado a comprar os papéis por R$ 6,02 por ação, também com atualização pela Selic até a data do pagamento.