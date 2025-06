Para UE, negociação com os EUA esbarra em exigências comerciais 'desequilibradas

Os Estados Unidos estão exigindo que a União Europeia faça concessões unilaterais que, segundo autoridades do bloco, são desequilibradas, como parte das negociações comerciais em andamento, criando um dilema difícil sobre como avançar com contramedidas caso os termos de um eventual acordo não melhorem.

O melhor cenário ainda seria um acordo de princípios que permita a continuação das negociações além de um prazo estabelecido para o início de julho, segundo fontes com conhecimento do assunto.

Entre as exigências de Washington estão medidas relacionadas a cotas para exportação de peixes, que, segundo autoridades da UE, podem ser incompatíveis com as regras da Organização Mundial do Comércio; ações tarifárias que não são recíprocas; e uma série de exigências sobre segurança econômica que os representantes do bloco descrevem como exageradas, disseram as fontes, que falaram sob anonimato por se tratar de discussões privadas.

Mesmo com um acordo, muitas das tarifas impostas pelo presidente dos EUA,

Donald Trump, permaneceriam em vigor, afirmaram as pessoas.

A UE, que busca um acordo mutuamente benéfico, avaliará o resultado final e decidirá qual nível de assimetria — se houver — está disposta a aceitar, acrescentaram as fontes.

Os países membros provavelmente terão opiniões divergentes sobre o tema, e uma lista de tarifas adicionais de € 95 bilhões sobre produtos dos EUA, elaborada por Bruxelas, corre o risco de ser enfraquecida por pedidos de concessões dentro do próprio bloco.

Um porta-voz da Comissão Europeia recusou-se a comentar o andamento das negociações à Bloomberg News. “Estamos totalmente e profundamente engajados nas negociações. Uma solução negociada e mutuamente benéfica continua sendo nosso resultado preferido”, disse o porta-voz.

A UE está correndo para fechar um acordo com Trump antes que as tarifas sobre quase todas as exportações do bloco para os EUA saltem para 50% em 9 de julho. O presidente americano tem criticado duramente a UE — que, segundo ele, foi criada para “prejudicar” os EUA — por seu superávit comercial e pelas barreiras percebidas ao comércio americano.

Trump passou grande parte de uma reunião de 20 minutos com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen — à margem da cúpula do G-7 no Canadá esta semana — repetindo essas queixas e reclamando das barreiras que, segundo ele, as montadoras americanas enfrentam, disseram as fontes.

A UE estima que as atuais tarifas dos EUA cubram € 380 bilhões (US$ 439 bilhões), ou cerca de 70%, de suas exportações para os EUA.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário feito no sábado. Trump reclamou no início desta semana sobre as negociações com a UE, ameaçando desistir e impor tarifas unilaterais.

“Estamos conversando, mas não sinto que eles estejam oferecendo um acordo justo ainda”, disse Trump a repórteres no voo de volta da reunião do G-7. “Ou eles vão fazer um bom acordo ou vão simplesmente pagar o que dissermos que têm que pagar.”

Questionada se a UE retaliaria caso uma tarifa básica fosse mantida, von der Leyen disse a repórteres no G-7 que “desde o início, sempre dissemos que temos diferentes instrumentos sobre a mesa e que eles permanecerão na mesa até o fim, e isso continua sendo verdade hoje.”

O bloco intensificou seu engajamento com os EUA, prometendo negociações rápidas para alcançar um acordo. O principal negociador comercial da UE, Maros Sefcovic, manteve reuniões com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, na última semana.

Os EUA e a UE estão conduzindo discussões aprofundadas sobre setores estratégicos — como aço e alumínio, automóveis, produtos farmacêuticos, semicondutores e aeronaves civis — bem como sobre barreiras tarifárias e não tarifárias, além de compras estratégicas e segurança econômica.

Embora as negociações estejam ocorrendo em um ambiente positivo, continuam difíceis, especialmente no que diz respeito às tarifas setoriais, segundo as fontes.

Trump introduziu tarifas de 25% sobre automóveis, além de aço e alumínio. Também anunciou a duplicação das taxas sobre metais e trabalha para expandir as tarifas a outros setores, incluindo produtos farmacêuticos, semicondutores e aeronaves comerciais.

Como parte das propostas compartilhadas com os EUA no final do mês passado, a UE ofereceu trabalhar gradualmente para zerar as tarifas sobre carros, bens industriais e produtos agrícolas não sensíveis, considerando cotas como etapas intermediárias.

O bloco busca atender aos pedidos dos EUA sobre barreiras não tarifárias por meio de sua agenda de simplificação, que reduzirá regulamentações em vários setores. Manter a autonomia regulatória e tributária da UE continua sendo uma linha vermelha.

Embora a UE esteja pressionando por um alívio em algumas das tarifas universais e setoriais de Trump, o bloco acredita que muitas dessas taxas devem permanecer, resultando em arranjos assimétricos, disseram as fontes.

Por isso, paralelamente às negociações em andamento com o governo Trump, a UE continua preparando contramedidas caso as negociações não resultem em um resultado satisfatório, ou se o bloco decidir avançar com medidas para corrigir eventuais desequilíbrios.

A UE já aprovou tarifas sobre € 21 bilhões em produtos dos EUA que podem ser rapidamente implementadas em resposta às tarifas sobre metais impostas por Trump.

As medidas têm como alvo estados americanos politicamente sensíveis e incluem produtos como soja da Louisiana, estado natal do presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, além de produtos agrícolas, aves e motocicletas.

O bloco também preparou uma lista adicional de tarifas sobre € 95 bilhões em produtos americanos em resposta às chamadas tarifas recíprocas de Trump e aos impostos sobre o setor automotivo. Essas medidas atingiriam bens industriais, incluindo aeronaves da Boeing, carros fabricados nos EUA e bourbon.

Contribuições feitas por países membros e outros interessados, pedindo alívio, abrangem até € 70 bilhões do pacote proposto, segundo pessoas com conhecimento do tema, embora o braço executivo do bloco tenha deixado claro que não atenderá a todas as solicitações de alteração.

A UE também está consultando os países membros para identificar áreas estratégicas nas quais os EUA dependem do bloco, além de possíveis medidas que vão além das tarifas, informou anteriormente a Bloomberg.