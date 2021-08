Para Putin e Merkel, um último tango em Moscou

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

Após 16 anos como chanceler da Alemanha, Angela Merkel deve encontrar o russo Vladimir Putin em Moscou, no que é presumido ser a última reunião política dos dois líderes.

Putin é o líder nacional que Merkel mais vezes encontrou durante seu longo mandato à frente da Alemanha, mas nem por isso significa que os dois tenham uma relação amigável. Durante esse período, Putin esteve nos bastidores de diversos ataques à democracia liberal, como a anexação da Crimeia em 2014, o ataque aos computadores do parlamento alemão em 2015 e, mais recentemente, ao envenenamento do opositor político Alexei Navalny, há exato um ano.

Entenda como a política internacional afeta seus investimentos. Aprenda com a EXAME Academy

Merkel foi vista em diversas dessas ocasiões como a cabeça política da Europa, e às vezes até do mundo, durante os anos em que Donald Trump esteve na Casa Branca e se absteve de uma posição política mais efetiva no cenário global.

Os dois devem discutir questões novas, como a atual situação política do Afeganistão, que vê o retorno do Talibã ao poder, como antigas, como as tensões militares na Ucrânia. É para lá que Merkel segue após o encontro com Putin, onde deve falar com Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano.

Em um mundo mais polarizado, é incerto quem será o sucessor de Merkel entre os conservadores cristãos quando os alemães forem às urnas em 26 de setembro. Mas certamente será uma escolha acompanhada de perto por líderes como Putin.