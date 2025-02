Papa Francisco está estável e segue em tratamento no terceiro dia de internação

O papa Francisco, internado há três dias no hospital Gemelli, em Roma, está em condição estável e continua recebendo tratamento para se recuperar de uma infecção nas vias respiratórias, informou neste domingo o Vaticano.

"O estado clínico do paciente é estável e o processo diagnóstico e terapêutico prescrito pela equipe médica continua", informou a Santa Sé em um comunicado.

Francisco, de 88 anos, "dormiu bem durante a noite" e "esta manhã recebeu a Eucaristia e acompanhou a Santa Missa pela televisão", enquanto à tarde "alternou a leitura com o descanso", conclui a nota.

Hoje, o papa agradeceu aos médicos e enfermeiros do Gemelli pelo carinho e cuidado no texto que preparou para a oração dominical do Angelus, depois que a equipe médica lhe prescreveu "repouso completo" para "facilitar sua recuperação".

"Ainda preciso de tratamento para minha bronquite", escreveu o pontífice, agradecendo "o carinho, a oração e a proximidade daqueles que me acompanham nestes dias, assim como gostaria de agradecer aos médicos e à equipe médica deste hospital por seus cuidados: eles fazem um trabalho valioso e muito exaustivo".

O Vaticano divulgou o texto preparado pelo papa para o Angelus após a celebração da missa do Jubileu da Cultura, na qual o cardeal José Tolentino de Mendonça leu a homilia de Francisco.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informou logo depois que a segunda noite de Francisco no hospital foi "tranquila" e que o papa "dormiu bem", enquanto nesta manhã ele "tomou um café da manhã normal e leu alguns jornais".

Durante o Angelus, o papa quis saudar os artistas que vieram a Roma para o Jubileu da Cultura: "Gostaria de estar com vocês, mas, como sabem, estou aqui no Policlínico Gemelli porque ainda preciso de tratamento para minha bronquite".

Além da missa de hoje, o papa também teve que cancelar sua visita planejada aos lendários estúdios de cinema Cinecittà, amanhã, um dos destaques do Jubileu da Cultura, que está reunindo mais de 10 mil artistas de 100 países em Roma nestes dias.