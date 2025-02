Papa Francisco tem noite tranquila, mas segue em estado crítico, diz Vaticano

O Papa Francisco, de 88 anos, passou a noite de forma tranquila, sem novas crises respiratórias, informou o Vaticano nesta segunda-feira, 24. O pontífice, internado há dez dias para tratar uma pneumonia bilateral, segue em estado crítico, mas apresenta uma leve insuficiência renal como nova complicação. Apesar disso, segundo o boletim médico, ele dormiu bem e está descansando.

O quadro de saúde do papa inspira preocupação devido à sua idade avançada e à fragilidade causada por doenças preexistentes. O principal risco no momento é o desenvolvimento de sepse, uma infecção generalizada do sangue que pode surgir como complicação da pneumonia. No entanto, até agora, os médicos não indicaram sinais dessa condição.

"As condições do Santo Padre continuam críticas; no entanto, desde ontem à noite, ele não apresentou novas crises respiratórias", dizia o comunicado, divulgado no domingo, 23.

Essa é a internação mais longa de Francisco desde 2021, quando ele passou dez dias no hospital Gemelli, em Roma, para a remoção de 33 centímetros do cólon. Apesar da gravidade do quadro atual, o Papa tem se mostrado alerta.

"Contudo, alguns exames de sangue indicam um início leve de insuficiência renal, que, por ora, está sob controle", continuava o informe de domingo, acrescentando que o pontífice recebia oxigênio por meio de cânulas nasais. "O Santo Padre segue alerta e bem orientado.

Neste sábado, os exames de sangue revelaram uma plaquetopenia — diminuição do número de plaquetas no sangue — associada a uma anemia. Por isso a administração de transfusão de sangue.

O Pontífice está internado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, após uma sequência de problemas respiratórios, evidenciados inclusive em eventos públicos. Os médicos o diagnosticaram com uma infecção polibacteriana na última segunda-feira e com uma pneumonia nos dois pulmões na quarta, o que exigiu um tratamento mais intensivo devido à sua “condição clínica complexa”.