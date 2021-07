Papa Francisco é internado para cirurgia, diz Vaticano

O Papa Francisco foi internado na manhã deste domingo, 4, (hora de Brasília) para a realização de uma cirurgia para tratar uma diverticulite do cólon. De acordo com um comunicado oficial do Vaticano, o procedimento já estava programado e será realizado pelo médico Sergio Alfieri, no Hospital A. Gemelli, em Roma.

Esta tarde, o #PapaFrancisco foi levado ao Hospital A. Gemelli, em Roma, onde será submetido a uma cirurgia programada para tratar uma diverticulite do cólon.

A cirurgia será realizada pelo Prof. Sergio Alfieri. Um novo boletim médico será emitido no final da cirurgia. — Vatican News (@vaticannews_pt) July 4, 2021

A diverticulite do cólon quase sempre é inofensiva, mas exige tratamento rápido quando está no estágio agudo. É causada quando há uma infecção ou inflamação de um ou mais divertículos, que são pequenas bolsas que se formam com o passar dos anos na parede do cólon. Este tipo de quadro acomete principalmente os mais idosos. O Papa Francisco tem 84 anos.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Na manhã de domingo, horário local do Vaticano, o pontífice participou da tradicional cerimônia Angelus, na Praça de São Pedro.

Ainda de acordo com o Vaticano, será emitido um novo boletim no fim do dia sobre o estado de saúde de Francisco. Na agenda oficial, ele tem uma viagem marcada para o dia 12, quando estará em Budapeste para a missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional.