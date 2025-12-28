Os robôs humanoides da China que chamaram a atenção de Elon Musk

Seis robôs humanoides subiram ao palco no show do cantor e compositor sino-americano Wang Leehom, realizado recentemente em Chengdu, na província de Sichuan, sudoeste da China. A apresentação chamou a atenção do público — e até do bilionário Elon Musk — ao exibir uma performance sincronizada ao lado do artista.

Durante o show, os robôs, vestidos com roupas de lantejoulas prateadas, se apresentaram com Wang enquanto ele cantava a música "Open Fire", segundo o jornal Hangzhou Daily.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os robôs realizando movimentos complexos de forma sincronizada, como acenos, giros, chutes, pulos e até um salto mortal — conhecido como Webster flip — ao final da apresentação.

Segundo o Hangzhou Daily, os robôs foram desenvolvidos pela Unitree Robotics, uma empresa de robótica com sede em Hangzhou.

As imagens também evidenciam que os robôs não se limitaram a repetir gestos mecânicos: eles acompanharam o ritmo da música de forma fluida, contribuindo para o espetáculo visual.

Elon Musk reage e redes sociais comentam

A performance não passou despercebida por Elon Musk. O empresário compartilhou um vídeo da apresentação em seu perfil na plataforma X (antigo Twitter), comentando: “Impressionante”.

A repercussão foi grande também nas redes sociais chinesas. Usuários do Sina Weibo elogiaram a desenvoltura dos robôs e compararam a evolução tecnológica com outras apresentações, como mostrou o jornal chinês Global Times.

“No início do ano, os robôs só giravam lenços no Festival da Primavera. Agora, estão fazendo piruetas no palco”, comentou um internauta.