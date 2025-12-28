Os robôs humanoides da China que chamaram a atenção de Elon Musk

Robôs dançando: os robôs humanoides se apresentaram dançando em um show recente na China (Screenshot from media reports)
Redação Exame
Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 11h21.
Seis robôs humanoides subiram ao palco no show do cantor e compositor sino-americano Wang Leehom, realizado recentemente em Chengdu, na província de Sichuan, sudoeste da China. A apresentação chamou a atenção do público — e até do bilionário Elon Musk — ao exibir uma performance sincronizada ao lado do artista.
Durante o show, os robôs, vestidos com roupas de lantejoulas prateadas, se apresentaram com Wang enquanto ele cantava a música "Open Fire", segundo o jornal Hangzhou Daily.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os robôs realizando movimentos complexos de forma sincronizada, como acenos, giros, chutes, pulos e até um salto mortal — conhecido como Webster flip — ao final da apresentação.
Segundo o Hangzhou Daily, os robôs foram desenvolvidos pela Unitree Robotics, uma empresa de robótica com sede em Hangzhou.
As imagens também evidenciam que os robôs não se limitaram a repetir gestos mecânicos: eles acompanharam o ritmo da música de forma fluida, contribuindo para o espetáculo visual.
A performance não passou despercebida por Elon Musk. O empresário compartilhou um vídeo da apresentação em seu perfil na plataforma X (antigo Twitter), comentando: “Impressionante”.
A repercussão foi grande também nas redes sociais chinesas. Usuários do Sina Weibo elogiaram a desenvoltura dos robôs e compararam a evolução tecnológica com outras apresentações, como mostrou o jornal chinês Global Times.
“No início do ano, os robôs só giravam lenços no Festival da Primavera. Agora, estão fazendo piruetas no palco”, comentou um internauta.