Os países que mais cresceram em 2024 — e a posição do Brasil

A Índia foi o país que registrou maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no mundo em 2024, com uma alta de 6,5% na relação com o ano anterior. O subcontinente é seguido por Filipinas (alta de 5,6%), Malásia (5,1%), Indonésia (5,0%) e China (5,0%), segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

No top 10 de economias que mais cresceram no ano passado figuram Costa Rica (4,4%), Taiwan (4,3%), Cingapura (4,2%), Croácia (3,8%) e Dinamarca (3,6%).

Nesse recorte, o Brasil teve a 12ª maior alta econômica global, com um avanço de 3,4% na relação com 2023.

O ranking mostra o dinamismo econômico da Ásia, que tem 6 dos 10 países cujas economias mais cresceram no ano passado. O levantamento leva em consideração os países que já divulgaram o crescimento do quarto trimestre de 2024.

O levantamento também mostra os países que tiveram queda de seu PIB no ano passado. A Áustria teve o pior desempenho entre os países que já divulgaram os dados do 4º trimestre, com um recuo de 1,2% na atividade econômica.

Letônia (-0,5%), Estônia (-0,3%), Alemanha (-0,2%) e Finlândia (-0,2%) completam a lista de países cujos PIB recuaram em 2024.

Já no topo do ranking das maiores economias do mundo, os Estados Unidos seguem na liderança e respondem por 26,5% do PIB global, seguidos pela China, que representa 16,6% do PIB global. Na sequência, a Alemanha ultrapassou o Japão em valores correntes e assumiu a terceira posição, com 4,3% do PIB mundial. O Japão, por sua vez, representa 3,7% da economia global.

As estimativas para 2025 apontam que as cinco maiores economias vão seguir inalteradas, com Estados Unidos, China, Alemanha, Japão e Índia. O destaque será a diminuição da diferença entre os americanos e chineses, além do maior avanço da economia indiana.

As 15 maiores economias da lista respondem, sozinhas, por 75,5% do PIB global.