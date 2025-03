Brasil fecha 2024 como a 10ª maior economia do mundo; veja países que mais cresceram

O Brasil encerrou o ano de 2024 como a 10ª maior economia do mundo em valores correntes, segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. O cálculo se baseia no valor corrente do PIB, divulgado nesta sexta-feira, 7, pelo IBGE, e as projeções do Fundo Monetário Internacional para as 15 maiores economias globais.

No último ano, o Brasil teve valor corrente em moeda local de US$ 2,179 bilhões, segundo a estimativa da Austin Rating. De acordo com o levantamento, o país representa 2% do PIB global.

Em 2023, o Brasil foi a 9ª economia mundial, quando respondia por 2,1% do total mundial. Com isso, o país está há dois anos entre as 10 maiores economias do mundo. O país ficou entre 2008 e 2019 nessas posições, com o sétimo lugar sendo a melhor posição.

No ano, a Índia foi a economia que mais cresceu, com alta de 6,5%, seguida por Filipinas com 5,6% e China e Indonésia com 5%, cada.

No topo do ranking das maiores economias estão os Estados Unidos, que responde por 26,5% do PIB global, e a China, 16,6% do PIB global. Na sequência, a Alemanha ultrapassou o Japão em valores correntes e assumiu a terceira posição, com 4,3% do PIB mundial. O Japão, por sua vez, representa 3,7% da economia global.

As estimativas para 2025 apontam que as cinco maiores economias vão seguir inalteradas, com Estados Unidos, China, Alemanha, Japão e Índia. O destaque será a diminuição da diferença entre os americanos e chineses, além do maior avanço da economia indiana.

No trimestre, crescimento do Brasil é o 17º do mundo No levantamento trimestral, o país ficou na 17ª posição em um ranking com outras 52 economias do mundo. A economia brasileira apresentou alta de 0,2% no período, assim como Suíça e Bélgica. Na liderança, o PIB da Índia avançou 2,3%, seguido da Irlanda, com alta de 2,2%, e Taiwan, com aumento de 1,9%, no período.

[grifar]As 15 maiores economias da lista respondem, sozinhas, por 75,5% do PIB global.

Estados Unidos, a maior economia do mundo em 2024, teve crescimento de 0,6% no quarto trimestre, e ficou na 13ª posição. China, com alta de 1,6%, está na sexta posição.