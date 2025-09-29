Mundo

Os 20 pontos do plano de Trump para acabar com a guerra em Gaza

Presidente americano anunciou proposta nesta segunda-feira, que ainda precisa ser aceita pelo Hamas

Mulher palestina em campo de desalojados em Khan Yunis, no sul de Gaza (Omar Al-Qattaa/AFP)

Rafael Balago
Repórter de macroeconomia

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16h51.

Última atualização em 29 de setembro de 2025 às 16h53.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 29, um plano de paz para a Faixa de Gaza, onde há uma guerra em andamento há quase dois anos. Israel invadiu o território após ser alvo de um ataque terrorista realizado pelo Hamas, em outubro de 2023.

Israel já endossou a proposta, mas ela ainda precisa ser aceita pelo Hamas para entrar em vigor.

Pela proposta, todos os reféns levados de Israel deveriam ser devolvidos pelo Hamas em até 72 horas após a assinatura do acordo. Em troca, Israel libertaria 250 prisioneiros palestinos condenados à prisão perpétua e mais 1.700 cidadãos de Gaza sob detenção.

Os membros do grupo terrorista Hamas, que controlam Gaza atualmente, teriam direito à anistia se aceitarem se render e entregar suas armas. Eles terão salvo-conduto para deixar o território e ir para outros países.

Após o acordo, haveria um governo temporário em Gaza, para reconstruir o território. Este governo temporário, de transição, seria formado por um comitê formado por "palestinos qualificados e especialistas internacionais", segundo a Casa Branca. Além dele, haveria um segundo comitê, chamado de Comitê da Paz, que supervisionaria os trabalhos e seria chefiado por Trump. O ex-premiê britânico Tony Blair também integraria o grupo.

Veja a íntegra do plano de Trump para Gaza

Plano Abrangente do Presidente Donald J. Trump para Acabar com o Conflito em Gaza

  1. Gaza será uma zona desradicalizada e livre de terrorismo, que não representará ameaça para seus vizinhos.
  2. Gaza será reestruturada para o benefício do povo de Gaza, que sofreu mais do que o suficiente.
  3. Se ambas as partes concordarem com esta proposta, a guerra terminará imediatamente. As forças israelenses se retirarão para a linha acordada para preparar a liberação de reféns. Durante este tempo, todas as operações militares, incluindo bombardeios aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de batalha permanecerão congeladas até que as condições sejam atendidas para a retirada completa e gradual.
  4. Dentro de 72 horas após Israel aceitar publicamente este acordo, todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos.
  5. Após a liberação de todos os reféns, Israel libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua, além de 1700 gazanos que foram detidos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas nesse contexto. Para cada refém israelense cujos restos mortais forem liberados, Israel libertará os restos mortais de 15 cidadãos de Gaza falecidos.
  6. Após a devolução de todos os reféns, membros do Hamas que se comprometerem com a convivência pacífica e com o descomissionamento de suas armas terão anistia. Membros do Hamas que desejarem sair de Gaza receberão passagem segura para países receptores.
  7. Após a aceitação deste acordo, toda ajuda será imediatamente enviada para a Faixa de Gaza. No mínimo, as quantidades de ajuda serão consistentes com o que foi incluído no acordo de 19 de janeiro de 2025, sobre ajuda humanitária, incluindo a reabilitação da infraestrutura (água, eletricidade, esgoto), reabilitação de hospitais e padarias, e a entrada de equipamentos necessários para remover os escombros e abrir estradas.
  8. A entrada de distribuição e ajuda na Faixa de Gaza prosseguirá sem interferência das duas partes, através das Nações Unidas e suas agências, e do Crescente Vermelho, além de outras instituições internacionais não associadas de nenhuma forma a qualquer das partes. A abertura da passagem de Rafah em ambas as direções estará sujeita ao mesmo mecanismo implementado no acordo de 19 de janeiro de 2025.
  9. Gaza será governada sob um governo transitório temporário de um comitê palestino tecnocrático e apolítico, responsável pela administração diária dos serviços públicos e dos municípios para o povo de Gaza. Este comitê será composto por palestinos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão e monitoramento de um novo órgão internacional transitório, o “Conselho da Paz”, que será presidido pelo presidente Donald J. Trump, com outros membros e chefes de Estado a serem anunciados, incluindo o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Este órgão estabelecerá a estrutura e gerenciará o financiamento para a reestruturação de Gaza até que a Autoridade Palestina tenha completado seu programa de reformas, conforme delineado em várias propostas, incluindo o plano de paz de Trump de 2020 e a proposta saudita-francesa, e possa retomar o controle de Gaza de forma segura e eficaz. Este órgão utilizará os melhores padrões internacionais para criar uma governança moderna e eficiente que atenda ao povo de Gaza e seja propícia para atrair investimentos.
  10. Um plano de desenvolvimento econômico de Trump para reconstruir e revitalizar Gaza será criado por meio da convocação de um painel de especialistas que ajudaram a criar algumas das cidades modernas prósperas do Oriente Médio. Muitas propostas de investimento bem elaboradas e ideias de desenvolvimento empolgantes foram formuladas por grupos internacionais bem-intencionados e serão consideradas para sintetizar os quadros de segurança e governança necessários para atrair e facilitar esses investimentos, que criarão empregos, oportunidades e esperança para o futuro de Gaza.
  11. Uma zona econômica especial será estabelecida com taxas preferenciais de tarifas e acesso a serem negociadas com os países participantes.
  12. Ninguém será forçado a deixar Gaza, e aqueles que desejarem sair terão liberdade para fazê-lo e para retornar. Encorajaremos as pessoas a permanecerem e lhes ofereceremos a oportunidade de construir uma Gaza melhor.
  13. Hamas e outras facções concordam em não ter nenhum papel no governo de Gaza, seja direta, indireta ou de qualquer forma. Toda infraestrutura militar, terrorista e ofensiva, incluindo túneis e instalações de produção de armas, será destruída e não será reconstruída. Haverá um processo de desmilitarização de Gaza sob a supervisão de monitores independentes, que incluirá a colocação de armas permanentemente fora de uso por meio de um processo acordado de descomissionamento, e apoiado por um programa de recompra e reintegração financiado internacionalmente, tudo verificado pelos monitores independentes. A Nova Gaza será totalmente comprometida em construir uma economia próspera e em coexistir pacificamente com seus vizinhos.
  14. Será fornecida uma garantia pelos parceiros regionais para garantir que o Hamas e as facções cumpram suas obrigações e que a Nova Gaza não represente uma ameaça para seus vizinhos ou para seu próprio povo.
  15. Os Estados Unidos trabalharão com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma Força Internacional de Estabilização (FIE) temporária para ser imediatamente implantada em Gaza. A FIE treinará e fornecerá apoio às forças policiais palestinas verificadas em Gaza e consultará com a Jordânia e o Egito, que têm vasta experiência nesse campo. Esta força será a solução de segurança interna de longo prazo. A FIE trabalhará com Israel e Egito para ajudar a garantir as áreas fronteiriças, junto com as forças policiais palestinas recém-treinadas. É fundamental evitar a entrada de munições em Gaza e facilitar o fluxo rápido e seguro de bens para reconstruir e revitalizar Gaza. Um mecanismo de desconflito será acordado pelas partes.
  16. Israel não ocupará nem anexará Gaza. À medida que a FIE estabelecer controle e estabilidade, as Forças de Defesa de Israel (IDF) se retirarão com base em padrões, marcos e cronogramas vinculados à desmilitarização que serão acordados entre as IDF, FIE, os garantidores e os Estados Unidos, com o objetivo de uma Gaza segura que não represente mais uma ameaça para Israel, Egito ou seus cidadãos. Na prática, as IDF entregarão progressivamente o território de Gaza que ocupam para a FIE, de acordo com um acordo que farão com a autoridade transitória, até que sejam retiradas completamente de Gaza, exceto por uma presença no perímetro de segurança que permanecerá até que Gaza esteja adequadamente segura contra qualquer ameaça terrorista ressurgente.
  17. Caso o Hamas atrase ou rejeite esta proposta, o acima exposto, incluindo a operação de ajuda ampliada, prosseguirá nas áreas livres de terror entregues pelas IDF para a FIE.
  18. Será estabelecido um processo de diálogo inter-religioso com base nos valores de tolerância e convivência pacífica, com o objetivo de tentar mudar as mentalidades e narrativas de palestinos e israelenses, enfatizando os benefícios que podem ser derivados da paz.
  19. Enquanto a reestruturação de Gaza avança e o programa de reformas da Autoridade Palestina for realizado de boa-fé, as condições poderão finalmente estar em vigor para um caminho credível para a autodeterminação e a criação de um Estado palestino, que reconhecemos como a aspiração do povo palestino.
  20. Os Estados Unidos estabelecerão um diálogo entre Israel e os palestinos para concordar sobre um horizonte político para a convivência pacífica e próspera.
