O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 29, um plano de paz para a Faixa de Gaza, onde há uma guerra em andamento há quase dois anos. Israel invadiu o território após ser alvo de um ataque terrorista realizado pelo Hamas, em outubro de 2023.
Israel já endossou a proposta, mas ela ainda precisa ser aceita pelo Hamas para entrar em vigor.
Pela proposta, todos os reféns levados de Israel deveriam ser devolvidos pelo Hamas em até 72 horas após a assinatura do acordo. Em troca, Israel libertaria 250 prisioneiros palestinos condenados à prisão perpétua e mais 1.700 cidadãos de Gaza sob detenção.
Os membros do grupo terrorista Hamas, que controlam Gaza atualmente, teriam direito à anistia se aceitarem se render e entregar suas armas. Eles terão salvo-conduto para deixar o território e ir para outros países.
Após o acordo, haveria um governo temporário em Gaza, para reconstruir o território. Este governo temporário, de transição, seria formado por um comitê formado por "palestinos qualificados e especialistas internacionais", segundo a Casa Branca. Além dele, haveria um segundo comitê, chamado de Comitê da Paz, que supervisionaria os trabalhos e seria chefiado por Trump. O ex-premiê britânico Tony Blair também integraria o grupo.
Veja a íntegra do plano de Trump para Gaza
Plano Abrangente do Presidente Donald J. Trump para Acabar com o Conflito em Gaza
- Gaza será uma zona desradicalizada e livre de terrorismo, que não representará ameaça para seus vizinhos.
- Gaza será reestruturada para o benefício do povo de Gaza, que sofreu mais do que o suficiente.
- Se ambas as partes concordarem com esta proposta, a guerra terminará imediatamente. As forças israelenses se retirarão para a linha acordada para preparar a liberação de reféns. Durante este tempo, todas as operações militares, incluindo bombardeios aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de batalha permanecerão congeladas até que as condições sejam atendidas para a retirada completa e gradual.
- Dentro de 72 horas após Israel aceitar publicamente este acordo, todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos.
- Após a liberação de todos os reféns, Israel libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua, além de 1700 gazanos que foram detidos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas nesse contexto. Para cada refém israelense cujos restos mortais forem liberados, Israel libertará os restos mortais de 15 cidadãos de Gaza falecidos.
- Após a devolução de todos os reféns, membros do Hamas que se comprometerem com a convivência pacífica e com o descomissionamento de suas armas terão anistia. Membros do Hamas que desejarem sair de Gaza receberão passagem segura para países receptores.
- Após a aceitação deste acordo, toda ajuda será imediatamente enviada para a Faixa de Gaza. No mínimo, as quantidades de ajuda serão consistentes com o que foi incluído no acordo de 19 de janeiro de 2025, sobre ajuda humanitária, incluindo a reabilitação da infraestrutura (água, eletricidade, esgoto), reabilitação de hospitais e padarias, e a entrada de equipamentos necessários para remover os escombros e abrir estradas.
- A entrada de distribuição e ajuda na Faixa de Gaza prosseguirá sem interferência das duas partes, através das Nações Unidas e suas agências, e do Crescente Vermelho, além de outras instituições internacionais não associadas de nenhuma forma a qualquer das partes. A abertura da passagem de Rafah em ambas as direções estará sujeita ao mesmo mecanismo implementado no acordo de 19 de janeiro de 2025.
- Gaza será governada sob um governo transitório temporário de um comitê palestino tecnocrático e apolítico, responsável pela administração diária dos serviços públicos e dos municípios para o povo de Gaza. Este comitê será composto por palestinos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão e monitoramento de um novo órgão internacional transitório, o “Conselho da Paz”, que será presidido pelo presidente Donald J. Trump, com outros membros e chefes de Estado a serem anunciados, incluindo o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Este órgão estabelecerá a estrutura e gerenciará o financiamento para a reestruturação de Gaza até que a Autoridade Palestina tenha completado seu programa de reformas, conforme delineado em várias propostas, incluindo o plano de paz de Trump de 2020 e a proposta saudita-francesa, e possa retomar o controle de Gaza de forma segura e eficaz. Este órgão utilizará os melhores padrões internacionais para criar uma governança moderna e eficiente que atenda ao povo de Gaza e seja propícia para atrair investimentos.
- Um plano de desenvolvimento econômico de Trump para reconstruir e revitalizar Gaza será criado por meio da convocação de um painel de especialistas que ajudaram a criar algumas das cidades modernas prósperas do Oriente Médio. Muitas propostas de investimento bem elaboradas e ideias de desenvolvimento empolgantes foram formuladas por grupos internacionais bem-intencionados e serão consideradas para sintetizar os quadros de segurança e governança necessários para atrair e facilitar esses investimentos, que criarão empregos, oportunidades e esperança para o futuro de Gaza.
- Uma zona econômica especial será estabelecida com taxas preferenciais de tarifas e acesso a serem negociadas com os países participantes.
- Ninguém será forçado a deixar Gaza, e aqueles que desejarem sair terão liberdade para fazê-lo e para retornar. Encorajaremos as pessoas a permanecerem e lhes ofereceremos a oportunidade de construir uma Gaza melhor.
- Hamas e outras facções concordam em não ter nenhum papel no governo de Gaza, seja direta, indireta ou de qualquer forma. Toda infraestrutura militar, terrorista e ofensiva, incluindo túneis e instalações de produção de armas, será destruída e não será reconstruída. Haverá um processo de desmilitarização de Gaza sob a supervisão de monitores independentes, que incluirá a colocação de armas permanentemente fora de uso por meio de um processo acordado de descomissionamento, e apoiado por um programa de recompra e reintegração financiado internacionalmente, tudo verificado pelos monitores independentes. A Nova Gaza será totalmente comprometida em construir uma economia próspera e em coexistir pacificamente com seus vizinhos.
- Será fornecida uma garantia pelos parceiros regionais para garantir que o Hamas e as facções cumpram suas obrigações e que a Nova Gaza não represente uma ameaça para seus vizinhos ou para seu próprio povo.
- Os Estados Unidos trabalharão com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma Força Internacional de Estabilização (FIE) temporária para ser imediatamente implantada em Gaza. A FIE treinará e fornecerá apoio às forças policiais palestinas verificadas em Gaza e consultará com a Jordânia e o Egito, que têm vasta experiência nesse campo. Esta força será a solução de segurança interna de longo prazo. A FIE trabalhará com Israel e Egito para ajudar a garantir as áreas fronteiriças, junto com as forças policiais palestinas recém-treinadas. É fundamental evitar a entrada de munições em Gaza e facilitar o fluxo rápido e seguro de bens para reconstruir e revitalizar Gaza. Um mecanismo de desconflito será acordado pelas partes.
- Israel não ocupará nem anexará Gaza. À medida que a FIE estabelecer controle e estabilidade, as Forças de Defesa de Israel (IDF) se retirarão com base em padrões, marcos e cronogramas vinculados à desmilitarização que serão acordados entre as IDF, FIE, os garantidores e os Estados Unidos, com o objetivo de uma Gaza segura que não represente mais uma ameaça para Israel, Egito ou seus cidadãos. Na prática, as IDF entregarão progressivamente o território de Gaza que ocupam para a FIE, de acordo com um acordo que farão com a autoridade transitória, até que sejam retiradas completamente de Gaza, exceto por uma presença no perímetro de segurança que permanecerá até que Gaza esteja adequadamente segura contra qualquer ameaça terrorista ressurgente.
- Caso o Hamas atrase ou rejeite esta proposta, o acima exposto, incluindo a operação de ajuda ampliada, prosseguirá nas áreas livres de terror entregues pelas IDF para a FIE.
- Será estabelecido um processo de diálogo inter-religioso com base nos valores de tolerância e convivência pacífica, com o objetivo de tentar mudar as mentalidades e narrativas de palestinos e israelenses, enfatizando os benefícios que podem ser derivados da paz.
- Enquanto a reestruturação de Gaza avança e o programa de reformas da Autoridade Palestina for realizado de boa-fé, as condições poderão finalmente estar em vigor para um caminho credível para a autodeterminação e a criação de um Estado palestino, que reconhecemos como a aspiração do povo palestino.
- Os Estados Unidos estabelecerão um diálogo entre Israel e os palestinos para concordar sobre um horizonte político para a convivência pacífica e próspera.