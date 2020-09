Oposição se divide e tentativa de derrubar presidente do Peru perde força

Uma tentativa liderada pela oposição no Congresso de remover o presidente peruano, Martín Vizcarra, perdeu força neste domingo, depois que líderes políticos rejeitaram o impeachment por temerem que a revolta mergulhe o país em uma crise política.

César Acuña, chefe do segundo maior partido no Congresso e possível candidato nas eleições presidenciais de 2021, disse que uma derrubada “só poderia agravar” a situação atual do país, já frágil pelo impacto da crise do coronavírus.

O partido de Acuña deu votos importantes na sexta-feira passada para iniciar o processo de impeachment contra Vizcarra devido ao vazamento de áudios que, segundo legisladores, mostram o presidente tentando minimizar a relação que tem com um cantor que está sendo investigado por conta de contratos governamentais.

Vizcarra, que acusa o Congresso de um complô, vai encarar os legisladores na sexta-feira, ocasião em que o impeachment exigirá 87 votos dos 130 legisladores. A votação para lançar o processo de derrubada do mandatário foi aprovada por 65 votos na sexta-feira passada, 21 dos quais vieram do grupo populista de direita, Alianza para el Progreso, de Cesar Acuña.

Vizcarra, um centrista que assumiu a presidência em 2018 após a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, não tem representação no Congresso e não pode concorrer nas eleições do próximo ano devido aos limites constitucionais.

O país andino, segundo maior produtor mundial de cobre, há muito tempo é atormentado por turbulências políticas, com a maioria dos ex-presidentes recentes sendo investigados por corrupção. O próprio Vizcarra tem buscado uma agenda agressiva anticorrupção.

“Seria absolutamente desnecessário e impertinente forçar uma vacância presidencial por parte do Congresso”, tuitou Acuña, empresário que possui várias universidades privadas. “Isso só poderia agravar a crise política e de saúde em curso.”

Rivais de campanha

Outros nomes da política peruana, incluindo Keiko Fujimori, líder da terceira força no Congresso, e Julio Guzmán, do centrista Partido Roxo, se distanciaram da tentativa de impeachment e sugeriram que Vizcarra deveria ser investigado quando seu mandato terminar.

“Até hoje, não há elementos ou procedimentos necessários para derrubar o presidente”, disse Fujimori – ela mesma investigada por ter recebido contribuições da Odebrecht do Brasil na eleição anterior – no Twitter neste domingo.

O governo anunciou no sábado que usaria de todas as vias legais para defender Vizcarra e que apresentará uma ação de concorrência sobre o caso ao Tribunal Constitucional na segunda-feira para interromper o processo de impeachment.