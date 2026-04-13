Oposição da Venezuela exige reforma eleitoral e novas eleições

A oposição da Venezuela exigiu neste domingo uma reforma ampla das instituições do país, incluindo o sistema eleitoral, como condição para a realização de novas eleições após a crise política envolvendo Nicolás Maduro.

A demanda foi apresentada pela Plataforma de Unidade Democrática, coalizão que reúne oito partidos de oposição e que divulgou um roteiro para uma transição política. O grupo cobra mudanças em todos os Poderes e a reestruturação do órgão eleitoral, alvo de críticas após o processo de 2024.

Os líderes opositores voltaram a questionar a eleição de julho de 2024, quando denunciaram que o órgão eleitoral não publicou os resultados detalhados, como exige a legislação. A votação resultou na tentativa de um terceiro mandato consecutivo de Nicolás Maduro.

A coalizão também declarou haver uma “ausência absoluta” de Maduro após o término do prazo constitucional de 90 dias e pediu que a presidente interina Delcy Rodríguez restabeleça garantias institucionais e convoque novas eleições.

Entre as principais demandas estão o fim das inelegibilidades políticas, a devolução de símbolos eleitorais aos partidos e condições para participação ampla no processo eleitoral.

A mobilização reuniu cerca de 40 mil ativistas, entre participantes presenciais e virtuais, e marcou a primeira grande articulação da oposição desde 2014.

Pressão cresce após prisão de Maduro

Maduro foi preso em 3 de janeiro, em uma incursão militar dos Estados Unidos, e aguarda julgamento por acusações de tráfico de drogas. A oposição sustenta que, com a ausência do presidente, há necessidade de reorganização institucional e convocação de eleições.

O grupo também contestou a posição do governo interino de priorizar a agenda econômica, afirmando que eleições são condição para estabilização e recuperação do país.

A coalizão exigiu ainda a libertação de presos políticos, o fim da perseguição a opositores e garantias para o retorno seguro de exilados.

A líder opositora María Corina Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, afirmou que há consenso para uma transição política e disse que pretende retornar ao país para ampliar a mobilização.

No mesmo contexto, o advogado trabalhista Edwin Sambrano foi preso neste domingo no estado de Táchira, segundo comunicado de sua organização, sob acusações classificadas como políticas.

*Com AFP