American Airlines deve retomar voos para Venezuela após 6 anos

A American Airlines deve voltar a operar voos entre Estados Unidos e Venezuela a partir de 30 de abril, marcando o retorno da companhia ao país após mais de seis anos. A informação foi confirmada à Reuters.

A empresa planeja operar voos diários entre Miami e Caracas com aeronaves Embraer 175, por meio da subsidiária Envoy, depois de obter aprovação do Departamento de Transportes dos EUA (DOT) no mês passado.

O movimento sinaliza uma reaproximação gradual entre os dois países no setor aéreo e recoloca a American em um mercado onde já foi dominante. A companhia operou na Venezuela por mais de três décadas, desde 1987, e chegou a ser a maior companhia aérea estrangeira no país. Esse cenário começou a mudar na segunda metade da década passada.

A suspensão definitiva dos voos ocorreu em março de 2019, em meio à crise política e econômica venezuelana. Na época, o Departamento de Estado dos EUA elevou o alerta de viagem ao nível máximo, citando riscos de segurança, instabilidade e deterioração da infraestrutura.

O ambiente levou sindicatos de pilotos e comissários a recomendarem que tripulações não voassem para o país. Pouco depois, o próprio governo americano determinou a suspensão de todos os voos comerciais e de carga entre os dois países por razões de segurança nacional.