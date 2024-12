Ondas intensas atingem costas do Peru e do Equador

Ondas de até quatro metros atingiram no sábado (28) as costas do Peru e do Equador e causaram o fechamento da maioria dos portos peruanos no oceano Pacífico, a morte de uma pessoa na cidade equatoriana de Manta e danos a pescadores e moradores da região, relataram as autoridades.

O fenômeno afetou dezenas de embarcações de pesca artesanal e comércios próximos à costa peruana. Também fez com que os ribeirinhos fugissem das inundações de calçadões e praças, segundo imagens veiculadas na mídia e nas redes sociais peruanas.

"As ondas são muito fortes, todos nós, pescadores, não podemos sair para o mar. O que vivemos desde ontem é algo impressionante", disse à AFP Juan Oré, 60 anos, pescador artesanal do porto de Callao.

Fechamento de portos

No Peru, 91 portos, de um total de 121, foram fechados até 1º de janeiro de 2025, indicou o Centro de Operações de Emergência Nacional (Coen) em sua conta na rede X.

De acordo com o alerta emitido na sexta-feira por esta instituição, o fenômeno começou em 25 de dezembro e deverá afetar zonas do litoral norte, centro e sul do país.

No Equador, o corpo de bombeiros da cidade de Manta informou uma morte na região de Barbasquillo. A Secretaria Nacional de Gestão de Riscos ordenou o fechamento preventivo das praias desta cidade, no sudoeste do Equador, informou em comunicado publicado no X.