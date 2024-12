Estas são as atrações turísticas que você não poderá visitar em 2025

Algumas atrações turísticas emblemáticas desapareceram do mapa em 2024 devido a mudanças climáticas, dificuldades financeiras e transformações culturais.

Para quem planeja viajar em 2025, é importante saber quais lugares não estarão mais disponíveis para visitação e descobrir novas alternativas[/grifar]. Confira uma lista com as principais mudanças e opções para explorar elaborada pela CNN.

Dois clássicos cassinos de Las Vegas desaparecem

Dois famosos cassinos de Las Vegas, o Tropicana e o Mirage, deixaram de existir em 2024. O Mirage, inaugurado em 1989, foi demolido para dar lugar a um novo empreendimento da Hard Rock em formato de guitarra. Já o Tropicana foi derrubado em outubro para abrir espaço para um estádio de beisebol que abrigará o time Oakland Athletics.

Alternativa: O Sphere, uma inovadora arena de eventos iluminada por LEDs, tornou-se uma nova sensação na Las Vegas Strip. Após sua inauguração em 2024, o local foi palco de shows da banda U2 e promete experiências imersivas únicas.

Chez Michou se despede de Paris

O icônico clube de drag Chez Michou, localizado no bairro de Montmartre, encerrou suas atividades devido a dificuldades financeiras após a morte de seu fundador, Michel “Michou” Catty, em 2020.

Alternativa: O Crazy Horse, próximo aos Champs-Elysees, continua sendo referência para cabarés e performances burlescas na cidade, recebendo estrelas como Lisa, do Blackpink, e Dita Von Teese.

Cenário artístico de Nova York perde museus importantes

Dois grandes museus em Nova York fecharam suas portas em 2024. O Rubin Museum of Art, conhecido por sua coleção de arte do Himalaia, decidiu se tornar um "museu sem paredes", encerrando seu espaço físico. Já o Fotografiska, filial do museu de fotografia sueco, também finalizou suas atividades em Manhattan.

Alternativas: Para admiradores de arte, o Nicholas Roerich Museum, no Upper West Side, é uma ótima opção para explorar obras inspiradas no Himalaia. Outra alternativa é o International Center of Photography, no Lower East Side, que combina exposições de fotos com palestras e eventos.

Capela de Vidro na Califórnia é desmontada

A Wayfarers Chapel, famosa capela de vidro projetada por Lloyd Wright, foi desmontada em razão de riscos de deslizamentos de terra agravados pelas mudanças climáticas na região de Ranchos Palos Verdes, Califórnia.

Alternativa: A Christ Cathedral, conhecida como “Catedral de Cristal”, localizada em Garden Grove, Califórnia, oferece um design deslumbrante feito de vidro reflexivo, inspirado em uma estrela de quatro pontas.

Ruas privadas em Gion, Kyoto, agora são exclusivas

Em Kyoto, no Japão, ruas e becos no bairro histórico de Gion foram fechados ao público para preservar a privacidade dos moradores e das gueixas, que enfrentavam assédio constante de turistas.

Alternativa: O Museu de Arte Gion Kagai, inaugurado em 2024, oferece exposições sobre a cultura das gueixas, apresentações diárias e oportunidades de interação com gueixas e maikos (aprendizes).

Rothko Chapel fecha após furacão no Texas

A Rothko Chapel, em Houston, ficou seriamente danificada após o furacão Beryl, em julho de 2024. A estrutura sofreu infiltrações de água e está fechada indefinidamente.

Alternativa: Fãs do pintor abstracionista podem visitar salas dedicadas a Rothko em museus como o Phillips Collection, em Washington, DC, ou o Tate Modern, em Londres.

Museu de computadores fecha em Seattle

O Living Computers Museum, fundado por Paul Allen, cofundador da Microsoft, encerrou suas atividades. O museu permitia que visitantes interagissem com computadores vintage, mas foi fechado em definitivo após dificuldades financeiras.

Alternativa: Em Seattle, o Museum of Pop Culture oferece uma experiência única com exposições que celebram ficção científica, fantasia e a cultura pop.

Arco duplo desmorona em Glen Canyon, Utah

O famoso “Double Arch” do Glen Canyon National Recreation Area colapsou devido à erosão e mudanças nos níveis de água. A formação de arenito era um marco natural com cerca de 190 milhões de anos.

Alternativa: O estado de Utah continua oferecendo paisagens incríveis. Parques menos visitados, como Coral Pink Sand Dunes, Goblin Valley e Great Salt Lake, são opções excelentes para quem busca beleza natural sem multidões.