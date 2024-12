Réveillon 2025: alertas de chuvas intensas podem ameaçar programações em capitais brasileiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas para chuvas intensas em várias regiões do Brasil entre os dias 29 e 30 de dezembro. O aviso de grau de severidade "Perigo" inclui possíveis riscos significativos, como alagamentos, quedas de galhos e árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O Réveillon em várias capitais pode ser impactado, especialmente nas áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

A previsão indica chuvas volumosas entre 30 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes que podem alcançar até 100 km/h. As tradicionais celebrações na orla, como o Réveillon em Copacabana, podem ser afetadas por alagamentos em áreas urbanas e ventos poderiam dificultar a montagem de estruturas temporárias. Há também risco elevado de quedas de árvores e descargas elétricas.

Apesar do grau de severidade mais baixo, com chuvas estimadas entre 20 e 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h, há potencial para transtornos, especialmente em áreas com histórico de alagamentos.

Os eventos programados para a Avenida Paulista devem monitorar as condições do tempo. Uma das recomendações do Inmet para quem estiver na capital paulista é priorizar deslocamentos em horários de menor instabilidade climática.

Belo Horizonte (MG)

Na capital de Minas Gerais, há um alerta de perigo para chuvas intensas, com previsão de volumes significativos e ventos que podem alcançar até 100 km/h. Alagamentos e quedas de árvores em vias urbanas são preocupações para os eventos locais, especialmente para os realizados ao ar livre. O Inmet pede que a população se atente às atualizações meteorológicas e evite áreas de encosta.

Vitória (ES)

A capital capixaba terá chuvas moderadas a fortes, com volumes de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h. As celebrações à beira-mar, no entanto, podem ser impactadas.

Centro-Oeste

Brasília (DF)

O Distrito Federal deve registrar chuvas moderadas, com acumulados entre 20 e 50 mm/dia e rajadas de vento que podem atingir 60 km/h.

O impacto para eventos ao ar livre é considerado moderado, mas existe risco de descargas elétricas. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e priorize abrigos seguros.

Goiânia (GO)