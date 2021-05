A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou nesta segunda-feira que o mundo está vendo um platô no número de casos e de mortes causadas pela Covid-19, com quedas nesses indicadores na maioria das regiões, incluindo na Europa e nas Américas, as duas mais afetadas pelo coronavírus.

"Mas é um platô inaceitavelmente alto, com mis de 5,4 milhões de casos relatados de Covid-19 e quase 90 mil mortes na semana passada", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva.