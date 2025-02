Olaf Scholz descarta participar de governo de centro-direita

O chanceler da Alemanha, o social-democrata Olaf Scholz, descartou neste domingo, 23, negociar a participação de seu partido, o SPD, em uma coalizão de governo liderada pelo bloco de centro-direita de Friedrich Merz, vencedor das eleições gerais no país, segundo pesquisas de boca-de-urna.

“Digo expressamente que, se houver conversas, não serei o líder das negociações”, disse Scholz, referindo-se ao diálogo que Merz, líder do partido União Democrata Cristã (CDU) planeja iniciar o mais rápido possível com outras legendas além de sua já aliada União Social-Cristã (CSU).

“Eu me candidatei a chanceler (...), mas não participarei como representante do SPD (Partido Social-Democrata) em um governo liderado pela CDU, nem negociarei”, afirmou o atual chefe do governo alemão durante uma mesa redonda da rede de televisão pública "ZDF" com os líderes dos principais partidos.

Scholz garantiu que seu partido continuará a adotar uma atitude “construtiva” e que “o que isso significa agora não é muito previsível”, já que se trata também de “questões de conteúdo”.

De acordo com projeções baseadas em pesquisas de boca de urna, o SPD obteve entre 16% e 16,5% nas eleições gerais deste domingo.

Essa porcentagem, quase dez pontos abaixo da registrada nas eleições de 2021, é o pior resultado do SPD em seus 161 anos de história.