O que é o pó rosa jogado em Los Angeles para combater incêndios

Desde a última semana, a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, tem sofrido com fortes incêndios que deixaram, pelo menos, 24 mortos até o momento.

E é exatamente por isso que desde que o fogo começou que a região tem sido “bombardeada” por uma substância cor-de-rosa, deixando várias regiões da cidade coloridas. O pó é uma mistura que ajuda a retardar o avanço das chamas, chamado de “Phos-Check”, e é despejada por veículos aéreos, como aviões e helicópteros.

Como ele funciona?

A substância, segundo a Associated Press, é uma mistura de água, fertilizantes e óxido de ferro, que torna a mistura facilmente visível. Ao invés de jogar o Phos-Check direto no fogo, ele é despejado em regiões que o fogo ainda não chegou para impedir que ele se alastre.

Conforme o Serviço Florestal dos Estados Unidos, os retardantes "reduzem a taxa de propagação do fogo por meio do resfriamento e do revestimento de combustíveis (matéria orgânica), esgotando o oxigênio do fogo e diminuindo a taxa de combustão do combustível, pois os sais inorgânicos do retardante alteram a forma como os combustíveis queimam."

Basicamente, a mistura afeta quimicamente a vegetação de uma forma que, quando o fogo chega, ele não queima da mesma forma e isso retarda o seu avanço.

Impacto ambiental

De acordo com a AP, o Phos-Chek é amplamente usado nos EUA desde 1960 e é o retardante mais usado no mundo.

Apesar disso, ambientalistas argumentam que a mistura pode afetar o meio ambiente e, em 2022,entraram com um pedido de suspensão do uso do produto. Apesar disso, no mesmo ano a justiça americana decidiu que a substância poderia continuar sendo usada.

Mesmo assim, vale dizer que o Serviço Florestal proíbe o uso de retardantes sobre águas e habitats de espécies ameaças por apresentar perigo para a saúde da vida selvagem. A regra não é válida quando a vida humana ou a segurança pública estão ameaçadas.