Um novo incêndio, chamado Auto, foi declarado na noite de segunda-feira no condado de Ventura, próximo a Los Angeles, na Califórnia, em meio a um alerta de ventos fortes que podem piorar as condições das chamas. O incêndio começou às 21h25 locais (2h25 de terça-feira em Brasília) e, apesar de o avanço ter sido interrompido, já devastou 22 hectares em poucas horas, segundo boletim do Departamento de Bombeiros da Califórnia (Cal Fire).

Dezenas de bombeiros foram mobilizados para a área, trabalhando para limpar pontos quentes e aumentar a contenção. “Nenhuma estrutura foi ameaçada. A causa do incêndio está sendo investigada”, informou o escritório de informações públicas do condado de Ventura na rede social X.

Outros incêndios em Los Angeles seguem fora de controle

O incêndio Auto se soma a outros dois grandes incêndios no condado de Los Angeles: o Palisades, o mais virulento, com 17% de contenção; e o Eaton, que atinge Pasadena e Altadena, com 35% de contenção.

Cerca de 88.000 residentes permanecem sob ordens de evacuação devido às chamas, afirmou Robert Luna, xerife do condado de Los Angeles, durante entrevista coletiva nesta terça-feira.

Condições climáticas agravam a crise

O sul da Califórnia enfrenta mais um período de ventos fortes de Santa Ana, que começou na segunda-feira e deve se intensificar nesta terça. A expectativa é que o perigo extremo de incêndios persista até a tarde de quarta-feira, com avisos de bandeira vermelha indicando uma "situação particularmente perigosa" nas áreas afetadas pela seca, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

Os incêndios que assolam Los Angeles já deixaram um saldo devastador: 24 mortes, mais de 16.100 hectares queimados, 7.000 estruturas destruídas e a evacuação de mais de 150 mil pessoas desde 7 de janeiro.